Вышел первый трейлер «Лунного рыцаря» от Marvel

Опубликован первый трейлер сериала «Лунный рыцарь», основанный на одноименном комиксе от Marvel.

Главную роль в шоу исполнил Оскар Айзек. Его персонаж — бывший морской пехотинец Макс Спектор, страдающий диссоциативным расстройством личности. Во время спецоперации в египетской пустыне его спас бог луны Хонсу и взамен потребовал от военного стать его земным воплощением — Лунным рыцарем.

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/3574720694989?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В актерском составе также присутствуют Мэй Каламави и Итан Хоук. Последний предстанет в образе Солнечного Короля, главного антагониста в сериале. Продюсерами проекта выступили Кевин Файги и Джереми Слейтер.