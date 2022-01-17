Стало известно о состоянии госпитализированного Куравлева

Леонид Куравлев | Источник: PersonaStars

Сын 85-летнего Леонида Куравлева в беседе с РИА «Новости» рассказал, что состояние госпитализированного в реанимацию артиста улучшается.

На этой неделе запланирован его перевод из реанимации в общую палату.

Ранее СМИ сообщили, что повторная компьютерная томография выявила у 85-летнего Леонида Куравлева значительное увеличение площади поражения легких. За неделю, уточняли в больнице, поражение легких выросло с 5—10% до 25—35%, отмечалось ухудшение состояния артиста. «85-летний Леонид Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения легких», — говорил источник в здравоохранении.