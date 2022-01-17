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17 января 2022, новость

Стало известно о состоянии госпитализированного Куравлева

Ранее артист находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии
Леонид Куравлев | Источник: PersonaStars

Сын 85-летнего Леонида Куравлева в беседе с РИА «Новости» рассказал, что состояние госпитализированного в реанимацию артиста улучшается.

На этой неделе запланирован его перевод из реанимации в общую палату.

Ранее СМИ сообщили, что повторная компьютерная томография выявила у 85-летнего Леонида Куравлева значительное увеличение площади поражения легких. За неделю, уточняли в больнице, поражение легких выросло с 5—10% до 25—35%, отмечалось ухудшение состояния артиста. «85-летний Леонид Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения легких», — говорил источник в здравоохранении.

Напомним, 5 января Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у 85-летнего артиста пневмонию, позже артисту провели экстренную операцию на желудке.

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