Стало известно о состоянии госпитализированного Куравлева

Сын 85-летнего Леонида Куравлева в беседе с РИА «Новости» рассказал, что состояние госпитализированного в реанимацию артиста улучшается.
На этой неделе запланирован его перевод из реанимации в общую палату.
Ранее СМИ сообщили, что повторная компьютерная томография выявила у 85-летнего Леонида Куравлева значительное увеличение площади поражения легких. За неделю, уточняли в больнице, поражение легких выросло с 5—10% до 25—35%, отмечалось ухудшение состояния артиста. «85-летний Леонид Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения легких», — говорил источник в здравоохранении.
Напомним, 5 января Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у 85-летнего артиста пневмонию, позже артисту провели экстренную операцию на желудке.