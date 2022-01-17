Умерла 64-летняя звезда сериала «Клон» Франсуаза Фортон

Бразильская актриса Франсуаза Фортон умерла 16 января после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием, передает портал G1.
Последние четыре месяца 64-летняя женщина провела в клинике, где находилась в связи с раком шейки матки, выявленным еще в 1989 году.
Франсуаза Фортон снялась более чем в 40 сериалах, включая популярный в России «Клон», где она исполнила роль Симоне, сотрудницы клиники репродуктивной медицины доктора Альбьери. Также снималась в сериале «Во имя любви».
Фортон продолжала сниматься в кино до 2019 года. Ее последним сериалом стал проект «Любовь вне равных» о пытающейся найти любовь проститутке, в котором актриса сыграла одну из больших ролей.