Одну страницу комикса «Человек-паук» продали за $3,36 млн

Кадр из фильма «Человек-паук»

Одну страницу комикса «Человек-паук» продали на аукционе Heritage Auctions за $3,36 млн, сообщает телеканал Sky News. На странице, напечатанной в 1984 году, супергерой впервые изображен в черном костюме, поглощенный симбионтом Веномом.

По словам вице-президента аукционного дома Джо Маддалены, следующий лот — высокоточная копия первого выпуска комикса про «Супермена» — был продан за $3,18 млн.

Ранее за рекордную сумму было продано первое издание книги про Гарри Поттера. Это не только самая высокая цена, которая была когда-либо заплачена за первую книгу о Поттере, но и самая дорогая когда-либо проданная художественная книга, изданная в XX веке. Стартовая цена лота составляла $75 тыс. Он был продан за рекордные $471 тыс.