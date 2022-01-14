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14 января 2022, новость

Одну страницу комикса «Человек-паук» продали за $3,36 млн

На ней супергерой впервые изображен в черном костюме
Кадр из фильма «Человек-паук»

Одну страницу комикса «Человек-паук» продали на аукционе Heritage Auctions за $3,36 млн, сообщает телеканал Sky News. На странице, напечатанной в 1984 году, супергерой впервые изображен в черном костюме, поглощенный симбионтом Веномом.

По словам вице-президента аукционного дома Джо Маддалены, следующий лот — высокоточная копия первого выпуска комикса про «Супермена» — был продан за $3,18 млн.

Ранее за рекордную сумму было продано первое издание книги про Гарри Поттера. Это не только самая высокая цена, которая была когда-либо заплачена за первую книгу о Поттере, но и самая дорогая когда-либо проданная художественная книга, изданная в XX веке. Стартовая цена лота составляла $75 тыс. Он был продан за рекордные $471 тыс.

Проданное издание «Гарри Поттер и философский камень» вышло в 1997 году и было напечатано тиражом в 500 экземпляров.

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