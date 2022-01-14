У боевика «Красное уведомление» появятся сиквелы

Райан Рейнольдс и Дуэйн Джонсон в фильме «Красное уведомление»

У комедийного боевика «Красное уведомление», в котором снялись Галь Гадот, Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс, появятся два сиквела. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственные источники.

Стриминговый сервис Netflix снимет продолжение картины. Ожидается, что съемки начнутся в начале 2023 года. Режиссер первой части Роусон Маршалл Тербер уже приступил к написанию сценария. Согласно собеседнику издания, в новых проектах снимутся звезды оригинальной картины, а также появятся новые персонажи.

В Netflix пока никак не прокомментировали информацию о создании сиквелов.