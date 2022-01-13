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13 января 2022, новость

Звезда «Бедной Насти» оправдался за отсутствие ролей в кино

44-летний Петр Красилов предположил, что причина в его изменившейся внешности
Петр Красилов | Источник: PersonaStars

Актер Петр Красилов, ставший героем программы «Мой герой», предположил, что ему не предлагают роли в кино из-за «изменившихся габаритов»: за последние пять лет артист заметно прибавил в весе.

«То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать. Просто когда-то давным-давно, лет пять назад я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком», — высказался Красилов.

По словам артиста, его не пугает перспектива перейти из одного амплуа в другое. Однако, предположил Красилов, у зрителя сформировались определенные стереотипы о его внешности. По словам актера, его помнят по персонажам из сериалов «Не родись красивой» и «Бедная Настя».

В последние годы Красилов практически не появляется в кино и сериалах, однако продолжает много играть в театре. В сентябре 2020 года он удостоился почетного звания «Заслуженный артист РФ». 

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