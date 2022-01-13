Звезда «Бедной Насти» оправдался за отсутствие ролей в кино

Петр Красилов | Источник: PersonaStars

Актер Петр Красилов, ставший героем программы «Мой герой», предположил, что ему не предлагают роли в кино из-за «изменившихся габаритов»: за последние пять лет артист заметно прибавил в весе.

«То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать. Просто когда-то давным-давно, лет пять назад я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком», — высказался Красилов.

По словам артиста, его не пугает перспектива перейти из одного амплуа в другое. Однако, предположил Красилов, у зрителя сформировались определенные стереотипы о его внешности. По словам актера, его помнят по персонажам из сериалов «Не родись красивой» и «Бедная Настя».