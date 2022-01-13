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13 января 2022, новость

Проклова рассказала, когда выйдет на сцену после инсульта

Госпитализированная актриса поделилась подробностями о своем самочувствии
Елена Проклова | Источник: Legion-Media.ru

Перенесшая инсульт актриса Елена Проклова в беседе с РИА «Новости» призналась, что уже в марте надеется вернуться на сцену.

Сейчас она находится в реанимации. «Мне оказывается всевозможная медицинская помощь, и мне уже лучше, чем было. Я стараюсь выбраться из этой ситуации, надеюсь, все получится, и к марту, как мне обещают, я уже смогу выйти на сцену», — говорит она.

10 января Проклова была госпитализирована с инсультом в Москве. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. Проведенная магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга показала инсульт. Позже Проклову перевели в реанимацию в состоянии средней степени тяжести. «У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону», — объясняла артистка в беседе с «Газетой.Ru».

11 января Проклову перевели из реанимации в палату интенсивной терапии после стабилизации состояния.

Елена Проклова известна по ролям в картинах «Мимино», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «Капитанская дочка», «Снежная королева».

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