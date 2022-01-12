Обвинивший «Елки 8» в плагиате фотограф пойдет на фильм в кино

Норвежский фотограф Стиг Ховард Дирдал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пообещал, что посмотрит картину «Елки 8» в кино вместе с супругой.

Судиться с авторами, которых Дирдал уличил в плагиате его фотографии для постера фильма, Дирдал пока не будет.

«Я сделал снимок к Рождеству в 2015 году для местного фотомагазина. Он попал в СМИ и на телевидение. Я общался со своим норвежским адвокатом, и мы пока не пришли ни к какому решению. Одно ясно: этот фильм гораздо более популярный, чем я думал», — признал он.

Фотограф сравнил заимствование с ситуацией, когда выигрываешь крупнейший фотоконкурс, однако награду получает другой человек.

Напомним, ранее один из режиссеров фильма «Елки 8», актер Антон Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ответил на претензии норвежского фотографа Стига Ховарда Дирдала, уличившего съемочную группу в плагиате его работы.

По словам Богданова, присутствующего на плакате, разработкой постера занимался отдел, не относящийся к съемочной группе. «Нас всех по очереди фотографировали. Мы приезжали, нас фотографировали только лицо, а потом уже компьютерной графикой подставляли, потому что тело там точно не мое», — отметил он.