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12 января 2022, новость

Обвинивший «Елки 8» в плагиате фотограф пойдет на фильм в кино

Стиг Ховард Дирдал сказал, что судиться с авторами картины пока не планирует

Норвежский фотограф Стиг Ховард Дирдал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пообещал, что посмотрит картину «Елки 8» в кино вместе с супругой.

Судиться с авторами, которых Дирдал уличил в плагиате его фотографии для постера фильма, Дирдал пока не будет.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я сделал снимок к Рождеству в 2015 году для местного фотомагазина. Он попал в СМИ и на телевидение. Я общался со своим норвежским адвокатом, и мы пока не пришли ни к какому решению. Одно ясно: этот фильм гораздо более популярный, чем я думал», — признал он.

Фотограф сравнил заимствование с ситуацией, когда выигрываешь крупнейший фотоконкурс, однако награду получает другой человек.

Напомним, ранее один из режиссеров фильма «Елки 8», актер Антон Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ответил на претензии норвежского фотографа Стига Ховарда Дирдала, уличившего съемочную группу в плагиате его работы.

По словам Богданова, присутствующего на плакате, разработкой постера занимался отдел, не относящийся к съемочной группе. «Нас всех по очереди фотографировали. Мы приезжали, нас фотографировали только лицо, а потом уже компьютерной графикой подставляли, потому что тело там точно не мое», — отметил он.

Премьера фильма «Елки 8» состоялась 16 декабря 2021 года. Плагиат Стиг Ховард Дирдал заметил, когда картина вышла в Норвегии.

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