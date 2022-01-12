Раскрыты подробности «Оскара 2022»

Церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар 2022» впервые за три года обретет ведущего, пишет Variety со ссылкой на президента Hulu Originals и ABC Entertainment Крейга Эрвича.

Кто именно станет ведущим 94-й церемонии, не уточняется. «Это мог бы быть я», — пошутил Эрвич, но подробности о ведущем раскрывать не стал.

Последний раз церемонию вручения премии «Оскар» ведущий сопровождал в 2018 году, шоу вел комик, актер и сценарист Джимми Киммел. В 2019 году ведущим должен был стать Кевин Харт, однако он отказался участвовать в мероприятии из-за скандала, вызванного его резкими высказываниями в адрес ЛГБТ-сообщества.

Организаторы не стали привлекать ведущего и в 2020 году. В 2021 году из-за пандемии коронавируса церемония прошла в смешанном формате одновременно в нескольких локациях. Было ограничено количество гостей.