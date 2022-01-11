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11 января 2022, новость

Елена Проклова рассказала о перенесенном инсульте

Актриса сообщила журналистам подробности о своем самочувствии
Елена Проклова | Источник: PersonaStars

Попавшая в реанимацию одной из столичных больниц актриса Елена Проклова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что в результате инсульта у нее не повреждены ни двигательные, ни умственные функции. Она пообещала, что к концу февраля будет в полном здравии.

«У меня все нормально, здесь просто не разрешают говорить по телефону, вот дали мне пять минут. У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону».

Актриса сообщила, что в ближайшее время ее самочувствие должно улучшиться: «Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии. Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали. Спасибо за внимание!» — сказала она.

10 января заслуженная артистка России Елена Проклова была госпитализирована с инсультом в Москве. По данным СМИ, она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. Проведенная магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга показала инсульт. Позже Проклову перевели в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

Елена Проклова прославилась после выхода фильма «Мимино», где она исполнила роль стюардессы Ларисы Ивановны. В апреле 2021 года актриса стала героиней шоу «Секрет на миллион». Выпуск с ее участием вызвал широкий резонанс в обществе.

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