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11 января 2022, новость

Сын 85-летнего Куравлева рассказал о госпитализации отца

Актер попал в больницу в Коммунарке с пневмонией
Леонид Куравлев | Источник: PersonaStars

Сын госпитализированного актера Леонида Куравлева Василий опроверг, что у артиста выявили коронавирус, передает «Говорит Москва».

По его словам, актера доставили в больницу в Коммунарке с пневмонией, однако тесты на COVID-19 дали отрицательный результат.

«Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — заявил Василий Куравлев.

Леонида Куравлева экстренно госпитализировали с проблемами с дыханием 6 января. 85-летний Куравлев находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. По данным источника «СтарХит», тест на коронавирус звезды советских фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» дал положительный результат.

Ранее также стало известно, что актриса Елена Проклова находится в реанимации в московской больнице.

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