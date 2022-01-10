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10 января 2022, новость

Выбрана актриса на роль Одри Хепберн

Режиссерское кресло проекта занял Лука Гуаданьино
Руни Мара и Одри Хепберн | Источник: Legion-Media.ru

Компания Apple объявила о съемках байопика об актрисе Одри Хепберн, пишет Deadline. 

Режиссерское кресло проекта займет Лука ГуаданьиноЗови меня своим именем»), главную роль сыграет двукратная номинантка на «Оскар» Руни Мара. Кроме того, она выступит продюсером картины о звезде «Завтрака у Тиффани».

Другие детали, касающиеся будущего фильма, пока не раскрываются. Какой период жизни актрисы затронет сценарий, также пока не сообщается.

Известно, что в настоящее время готовится и другой проект о Хепберн — итальянская компания Wildside намерена снять сериал об актрисе. Одним из авторов идеи сериала выступил сын звезды Лука Дотти, с ним над сценарием работает журналист Лудиджи Спинола — соавтор Дотти по биографии актрисы в форме сборника рецептов «Одри дома».

Одри Хепберн скончалась в 1993 году в возрасте 63 лет. Известность ей также принесли роли в фильмах «Сабрина», «Забавная мордашка», «Римские каникулы».

Смотрите самые красивые фото с Одри Хепберн:

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