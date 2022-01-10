Выбрана актриса на роль Одри Хепберн

Руни Мара и Одри Хепберн | Источник: Legion-Media.ru

Компания Apple объявила о съемках байопика об актрисе Одри Хепберн, пишет Deadline.

Другие детали, касающиеся будущего фильма, пока не раскрываются. Какой период жизни актрисы затронет сценарий, также пока не сообщается.

Известно, что в настоящее время готовится и другой проект о Хепберн — итальянская компания Wildside намерена снять сериал об актрисе. Одним из авторов идеи сериала выступил сын звезды Лука Дотти, с ним над сценарием работает журналист Лудиджи Спинола — соавтор Дотти по биографии актрисы в форме сборника рецептов «Одри дома».

Одри Хепберн скончалась в 1993 году в возрасте 63 лет. Известность ей также принесли роли в фильмах «Сабрина», «Забавная мордашка», «Римские каникулы».

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