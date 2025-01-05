Художники первого полнометражного диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов» (1937) не имели опыта в создании реалистичных человеческих персонажей. Чтобы облегчить им работу, Уолт Дисней пригласил в качестве модели для Белоснежки танцовщицу и актрису Мардж Чэмпион. Девушку выбрали из двухсот претенденток! Мардж нарядили в воздушные платья, отсняли с ней несколько ключевых танцевальных сцен, а потом их отрисовали.