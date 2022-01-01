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1 января 2022, статьяОбзоры

Фэмили, Беннифер, танцы Харди: самые смешные мемы 2021 из кино

Том Харди танцует, Агата Харкнесс подмигивает, а рыбов только показывают: Кино Mail.ru вспоминает самые безумные, абсурдные и уморительные мемы, над которыми мы смеялись в 2021 году

От Ведьмака до Бонда: мемы про главные киноновинки 2021 года

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Уходящий год по части кино был гораздо зажигательнее и разнообразнее, чем 2020-й: прогремели месяцами откладывавшиеся блокбастеры («Черная вдова», «Шан-Чи и легенда Десяти колец», «Вечные», «Дюна», «Не время умирать»), вышли противоречивые сиквелы и приквелы («Круэлла», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Ведьмак»), состоялись долгожданные и не очень камбэки («Друзья: Воссоединение», «Декстер», «Матрица: Воскрешение», «И просто так»).

Каждый из этих релизов вызывал бурные обсуждения и, конечно же, становился объектом шуток и мемов, лучшими из которых мы делимся с вами.

«Игра в кальмара»

Корейский триллер о жестоких играх на выживание, в которых отчаявшиеся должники борются за беспрецедентный денежный приз, стал самым нашумевшим сериалом года. Его ругали, хвалили, смотрели запоем и призывали запретить. По мотивам «Игры в кальмара» открыли игровую зону в Лос-Анджелесе и задумали телешоу на австралийском ТВ. Про него говорили и писали даже те, кто не смотрел ни одного эпизода, а от мемов скрыться было просто невозможно. Особенно много шуток пришлось на пожилого игрока номер 001, чьи разные состояния стали иллюстрацией того, как переменчива бывает жизнь.

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«Вы продоете рыбов?»

Абсурдный мем про котов, любующихся рыбой, которая не продается, а просто показывается, захватил рунет летом. Меняя «рыбов» на другие слова, мем можно применить в любом контексте и превратить его, например, в диалоги Сэма и Голлума из «Властелина колец», короля Т’Чаллы и Киллмонгера из «Черной пантеры» и даже Семена Семеновича Горбункова и «подозрительного таксиста» из «Бриллиантовой руки». Намеренные грамматические ошибки в написании слов придают шуткам финальный ироничный штрих.

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Вин Дизель и семья

В мае 2021 года в прокат вышел «Форсаж 9», в связи с чем Мишель Родригес рассказала Кино Mail.Ru о своем стиле вождения, съемках боевых сцен и любимой части франшизы. После премьеры картину вспоминали еще несколько месяцев, и не потому, что Вин Дизель пообещал снять новый фильм в России и признался в мечте сделать из «Форсажа» мюзикл, а потому, что интернет заполонили мемы, где Доминик Торетто напоминает о важности крепких семейных уз — «фэмили».

В народном творчестве герой Дизеля уверяет всех вокруг, что семья сильнее любого оружия, и приходит на помощь самым разным киногероям — от Муфасы из «Короля льва» до Энакина Скайуокера из «Звездных войн».

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Агата Харкнесс подмигивает

В январе на платформе Disney+ вышел сериал Marvel «ВандаВижен», где одну из главных ролей исполнила американская актриса Кэтрин Хан. Она сыграла веселую и надоедливую соседку Ванды и Вижена, оказавшуюся (осторожно, спойлер!) древней и могущественной ведьмой Агатой Харкнесс. 

Выразительное подмигивание Кэтрин в одном из эпизодов превратилось в один из первых киномемов 2021 года и классическую картинку-реакцию, означающую намек на двусмысленность или подвох. К слову, история Агаты Харкнесс в киновселенной Marvel еще не закончена: в ближайшие годы мы увидим ее в сольном сериале «Агата: Дом Харкнесс».

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Беннифер 2.0

Главным светским событием 2021 года стало воссоединение Бена Аффлека и Дженнифер Лопез. Актеры встречались и даже были помолвлены в 2002—2004 годах, их роман вошел в историю под неологизмом «Беннифер», но тогда что-то не сложилось. После этого Аффлек был женат на Дженнифер Гарнер, обзавелся тремя детьми и поборол алкоголизм, а Джей Ло была замужем за Марком Энтони, родила от него двойняшек и пережила несколько бурных романов.

Спустя почти 20 лет Бен и Джей Ло снова вместе. Они не скрывают чувств и регулярно попадают в объективы папарацци, а их совместные снимки становятся шаблонами для отличных мемов. Пока одни поговаривают, что скоро Аффлек и Лопез поженятся, другие уверены: Беннифер 2.0 — лишь запланированный пиар-ход. Поживем — увидим.

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Том Харди танцует

Закрыл 2021 год главный мем декабря, взорвавший TikTok: в нем обыгрывается отрывок из криминальной драмы «Легенда» 2015 года, где Том Харди сыграл сразу двух персонажей — абсолютно полярных по характерам и темпераментам гангстеров-близнецов Ронни и Реджи.

В шуточных роликах Ронни танцует с сигарой и бокалом виски под мэшап песен «Восточные сказки» группы «Блестящие» и 99 problems российских рэперов Big Baby Tape и Kizaru, а Реджи с осуждением и недоумением смотрит на него из кресла.

Мем показывает два типа людей или два состояния одного человека: жизнерадостный оболтус и угрюмый реалист.

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@n_kuz_

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