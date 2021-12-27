Новый фильм с ДиКаприо раскритиковали

Кадр из фильма «Не смотрите наверх»

Вышедшая на стриминговом сервисе Netflix комедия «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях получила низкий рейтинг на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes.

Фильму Адама МакКея пока поставили 55% «свежести». Успешным считаемся фильм, набравший более 60% — то есть количество положительных рецензий на него должно значительно переваливать за половину.

Джо Моргенштерн из Wall Street Journal написал, что интересная идея фильма «разбазаривается в небрежной, беспорядочной подаче, которая превращает почти всех в бездельников, упрощает все, к чему прикасается, сочится самоудовлетворением и сама становится частью лепета и бормотания, которые высмеивает».

Сандра Холл из Sydney Morning Herald сожалеет, что все аспекты черного юмора вокруг ставшего центром фильма мрачного парадокса так и остаются нереализованными. «Мне все время хотелось, чтобы фильм попал в руки Армандо Ианнуччи («Смерть Сталина», «Вице-президент»), сатирика, обладающего всеми талантами, чтобы все получилось», — написала она.