Умер «голос Дамблдора»

Андрей Ярославцев

На 65-м году жизни скончался известный актер дубляжа Андрей Ярославцев. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Череватенко в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня, 26 декабря на 65-м году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев <...> Андрей Викторович был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа <...> Давайте почтим память этого актера, скажем спасибо за все», — написал Череватенко.

Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве, в 1978 году он окончил Театральном училище имени Щукина, и в том же году был принят в группу Театра имени Вахтангова.