Умер «голос Дамблдора»

На 65-м году жизни скончался известный актер дубляжа Андрей Ярославцев. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Череватенко в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня, 26 декабря на 65-м году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев <...> Андрей Викторович был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа <...> Давайте почтим память этого актера, скажем спасибо за все», — написал Череватенко.
Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве, в 1978 году он окончил Театральном училище имени Щукина, и в том же году был принят в группу Театра имени Вахтангова.
«Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью, а потом раз... и человека нет», — отметил Череватенко.
За свою карьеру участвовал в озвучке порядка 240 фильмов, в том числе «Хичкок», «Девушка с татуировкой дракона», «Человек-волк» и «Мальчишник в Вегасе». Его голосом разговаривают Оптимус Прайм в «Трансформерах», Альбус Дамблдор в «Гарри Поттере» и Гимли во «Властелине колец».