Наверх
27 декабря 2021, новость

Умер «голос Дамблдора»

Андрей Ярославцев, озвучивавший героев популярных фильмов, скончался на 65-м году жизни
Андрей Ярославцев

На 65-м году жизни скончался известный актер дубляжа Андрей Ярославцев. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Череватенко в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня, 26 декабря на 65-м году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев <...> Андрей Викторович был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа <...> Давайте почтим память этого актера, скажем спасибо за все», — написал Череватенко.

Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве, в 1978 году он окончил Театральном училище имени Щукина, и в том же году был принят в группу Театра имени Вахтангова.

«Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью, а потом раз... и человека нет», — отметил Череватенко.

За свою карьеру участвовал в озвучке порядка 240 фильмов, в том числе «Хичкок», «Девушка с татуировкой дракона», «Человек-волк» и «Мальчишник в Вегасе». Его голосом разговаривают Оптимус Прайм в «Трансформерах», Альбус Дамблдор в «Гарри Поттере» и Гимли во «Властелине колец».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Человек-волк
Девушка с татуировкой дракона
Звезду «Гарри Поттера» в Москве встретили сотни фанатов
Трансформеры
1 р.
Хичкок
Умер режиссер «Мосгаза» и «Диверсанта»
Мальчишник в Вегасе
Умер 98-летний создатель «Трансформеров»
Создатель чистого кино: памяти Сергея Соловьева
Звезда «Гарри Поттера» примет участие в фестивале в Москве
Появился первый кадр спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»
Проклова, Ахеджакова и другие вспоминают Нину Ургант
Умер режиссер Владимир Наумов
«Голос не стихнет»: Билан, Пугачева и другие скорбят о Градском
Стало известно о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского
Актер из «Гардемаринов» умер в возрасте 65 лет
Умер снявшийся в «Игре престолов» и «В диких условиях» медведь
Умерла Нина Русланова: памяти актрисы
Умерла 95-летняя актриса фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова
Джоан Роулинг не пригласили на двадцатилетие «Гарри Поттера»
Башаров высказался о смерти коллеги по «Танцам со звездами»
Звезды «Гарри Поттера» воссоединятся на экране
Умер 68-летний актер из сериала «След»
Сыгравший Драко Малфоя актер показал себя в образе Гарри Поттера
Умер создатель «Рабыни Изауры» Жилберту Брага
Умер актер из сериала «Друзья»
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе»
Умер режиссер «Ноттинг Хилла»
Умер актер из «Секса в большом городе»
Умер звезда «Полицейской академии»
Нежный проходимец, безумный Пьеро: памяти великого Бельмондо
Умерла сыгравшая миссис Хадсон в «Шерлоке» актриса
Умерла актриса из «Великолепного века»
Умерла 93-летняя дочь Альфреда Хичкока
В США умерла последняя звезда Голливуда 30-х годов
Старейшая актриса Петербурга умерла на 100-м году жизни
Звезда «Дикого ангела» Джино Рени умер от коронавируса
Дэниэл Рэдклифф назвал необычное условие для съемок в «Форсаже»
«А чего я так боюсь смерти?»: памяти Петра Мамонова
Умерла 109-летняя мать Катрин Денев
«Пора уходить»: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца
Умер кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж Пугачевой
Звезда «Гарри Поттера» прокомментировал поражение Англии на Евро
Умер актер Роберт Дауни-ст.
На 92-м году жизни умер режиссер «Смертельного оружия»
«Российское кино осиротело»: коллеги об уходе Владимира Меньшова
Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»
Раскрыты подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Умерла 93-летняя актриса из «Династии» и «Звездного пути»
Умер сценарист «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Резо Габриадзе
Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе
Сыгравшая Мальвину Татьяна Проценко до смерти хранила ее платье
Умер актер из «Бетховена» и «Кинг-Конга»
Умер старейший актер в мире
Новые трейлеры
Жажда золота
Дублированный трейлер
Вампиры средней полосы. Новогодняя серия
Трейлер
Анчартед: На картах не значится
Дублированный трейлер №2
Взбудораженные
Тизер (англ.)
Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия
Дублированный тизер-трейлер
Сваты
Трейлер
Смерть на Ниле
Дублированный трейлер №2
Почка
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь