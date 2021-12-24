Салтыкова получала больше Бодрова за съемки в «Брате 2»

Ирина Салтыкова | Источник: PersonaStars

Певица Ирина Салтыкова в интервью для онлайн-шоу «Алена, блин» рассказала, что получала по $3 тыс. за каждый съемочный день фильма «Брат 2».

«Мне трудно понять, что я вошла в историю с фильмом "Брат 2". Но мозгами понимаю, что это так. Я попросила немалый гонорар у режиссера. $3 тыс. был у меня съемочный день», — вспомнила Салтыкова.

Она уточнила, что всего у нее было шесть съемочных дней, то есть в сумме певица получила $18 тысяч за съемки в фильме «Брат 2». При этом артистка подчеркнула, что никому, даже Сергею Бодрову-мл., не платили столько, сколько ей.