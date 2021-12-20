Названы лучшие актер и актриса года

Кино Mail.ru проанализировал рейтинги, количество оценок и пользовательскую активность на страницах фильмов, сериалов и актеров на проекте за 2021 год и определил лидеров в нескольких номинациях. Так, самой популярной актрисой года названа отправившаяся на МКС ради съемок фильма «Вызов» Юлия Пересильд. В топ-10 также вошли: Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова (лидер прошлого года), Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Ирина Розанова, Виктория Толстоганова и Ольга Бодрова.
Самым популярным актером года стал 29-летний Юра Борисов, в прошлом году победивший в номинации «Прорыв года» в аналогичном рейтинге, а теперь возглавивший топ по популярности. За год с участием артиста вышли такие фильмы, как «Петровы в гриппе», «Капитан Волконогов бежал», «Красный Призрак», «Герда» и «Купе номер 6». Последний удостоился Большого приза жюри на Каннском кинофестивале и номинации на «Золотой глобус».
За Борисовым в десятке самых популярных актеров следуют: Сергей Бурунов, Павел Прилучный, Дмитрий Нагиев, Виктор Хориняк, Никита Ефремов, Александр Устюгов, Александр Робак, Кирилл Кяро, Павел Майков.
Лучшие фильмы и сериалы
Лучшим фильмом года по оценкам пользователей стала фантастическая драма «Дюна» режиссера Дени Вильнева, вышедшая на экраны в сентябре 2021-го и являющаяся экранизацией одноименного романа Фрэнка Герберта. С небольшим отрывом по голосам второе место заняла история диснеевской злодейки в исполнении Эммы Стоун – «Круэлла». Третье место – у фантастической экшен-комедии о виртуальной реальности «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Замыкают пятерку лидеров этого года голливудский боевик российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» и фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом.
Лучшим российским сериалом 2021 года согласно зрительским рейтингам стал проект онлайн-платформы KION «Хрустальный», 10-серийная криминальная драма по сценарию Олега Маловичко, вдохновленному реальными событиями. Второе место – у психологической драмы «Контакт» (Premier) дебютировавшего в режиссуре Евгения Стычкина. На третьей позиции расположились «Вампиры средней полосы» – проект Start о вампирском клане, проживающем в Смоленске. Четвертое и пятое места – у сериалов «Первого канала» «Вертинский» и «Мосгаз. Дело № 8: Западня» соответственно.
Зарубежным сериалом года стала детективная драма «Мейр из Исттауна» от HBO с Кейт Уинслет в главной роли. В топ-5 лучших иностранных проектов также вошли: «Игра в кальмара» (Netflix), «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (Netflix), «Колесо времени» (Amazon Prime) и «ВандаВижен» от Marvel.
Также были определены самые популярные фильмы-2021, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год. Ими стали: «Последний богатырь: Корень зла», «Форсаж 9», «Мортал Комбат», «Лига Справедливости Зака Снайдера» и «Веном 2».
Подробнее об этих и других номинантах читайте в спецпроекте «Киноитоги 2021».