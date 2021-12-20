Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом

Российского юмориста Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких. В начале декабря он заразился коронавирусом, пишет StarHit.
Как сообщает издание, в начале заболевания комик жаловался лишь на кашель и слабость. Позднее его состояние ухудшилось, и врачи решили поместить его в стационар, где ему провели компьютерную томографию. Оказалось, что у Батрутдинова поражены легкие на 25-50 процентов.
Сейчас состояние звезды Comedy Club оценивается как среднетяжелое. Батрутдинов остается под тщательным наблюдением специалистов.
В августе стало известно, что Батрутдинов вместе с Тимуром Родригезом стал ведущим нового шоу на НТВ «Шоумаскгоон».