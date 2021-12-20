Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом

Как сообщает издание, в начале заболевания комик жаловался лишь на кашель и слабость. Позднее его состояние ухудшилось, и врачи решили поместить его в стационар, где ему провели компьютерную томографию. Оказалось, что у Батрутдинова поражены легкие на 25-50 процентов.