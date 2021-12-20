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20 декабря 2021, новость

Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом

Состояние комика оценивают как среднетяжелое
Тимур Батрутдинов

Российского юмориста Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких. В начале декабря он заразился коронавирусом, пишет StarHit.

Как сообщает издание, в начале заболевания комик жаловался лишь на кашель и слабость. Позднее его состояние ухудшилось, и врачи решили поместить его в стационар, где ему провели компьютерную томографию. Оказалось, что у Батрутдинова поражены легкие на 25-50 процентов.

Сейчас состояние звезды Comedy Club оценивается как среднетяжелое. Батрутдинов остается под тщательным наблюдением специалистов.

В августе стало известно, что Батрутдинов вместе с Тимуром Родригезом стал ведущим нового шоу на НТВ «Шоумаскгоон». 

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