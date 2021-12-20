Умер режиссер «Мосгаза» и «Диверсанта»

Андрей Малюков | Источник: Legion-Media.ru

В Москве на 74-м году жизни скончался советский и российский режиссер, сценарист и продюсер Андрей Малюков. Об этом его двоюродная сестра, режиссер и актриса Наталья Бондарчук сообщила на своей странице в Facebook.

«Сегодня ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ Андрей Малюков. Наши мамы — родные сестры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, — сибирская писательница Анна Герман», — написала Бондарчук.

Она подтвердила ТАСС, что Малюков умер от последствий коронавируса — до этого он около двух лет «болел очень серьезно».

Актриса добавила, что прощание с режиссером «проводиться не будет из-за ситуации с коронавирусом». Информация о месте похорон не сообщается.

Андрей Малюков родился 6 января 1948 года в Новосибирске. В 1971 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.