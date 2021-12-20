Умер режиссер «Мосгаза» и «Диверсанта»

В Москве на 74-м году жизни скончался советский и российский режиссер, сценарист и продюсер Андрей Малюков. Об этом его двоюродная сестра, режиссер и актриса Наталья Бондарчук сообщила на своей странице в Facebook.
«Сегодня ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ Андрей Малюков. Наши мамы — родные сестры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, — сибирская писательница Анна Герман», — написала Бондарчук.
Она подтвердила ТАСС, что Малюков умер от последствий коронавируса — до этого он около двух лет «болел очень серьезно».
Актриса добавила, что прощание с режиссером «проводиться не будет из-за ситуации с коронавирусом». Информация о месте похорон не сообщается.
Андрей Малюков родился 6 января 1948 года в Новосибирске. В 1971 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.
Стал режиссером таких фильмов и сериалов, как «Империя под ударом», «Мы из будущего», «Спецназ», «Диверсант», «Мосгаз», «Грозовые ворота», «Остаться в живых». Ко многим фильмам, в том числе «Мы из будущего», музыку писал его племянник, сын Натальи Бондарчук.