Киркоров с детьми, Бузова и Ургант представили новые «Елки»

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Также по красной дорожке в этот вечер прошли Тимур Бекмамбетов, дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин, папа Ольги Бузовой Игорь Бузов, Наталья Земцова, Анастасия Крайнова, Виктория Десятникова, Наталья Гордиенко и многие другие.

«Елки 8» по традиции состоят из нескольких новелл, которые снимались в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. Зрителей ждет встреча со старыми знакомыми — Борей и Женей, а в новогодних передрягах вместе с ними окажутся новые герои.