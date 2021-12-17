Киркоров с детьми, Бузова и Ургант представили новые «Елки»

В Москве состоялся «Предновогодний вечер с “Елками”», посвященный выходу в кинотеатральный прокат восьмой части самой кассовой российской кинофраншизы. Новогоднюю комедию «Елки 8» первым зрителям представили создатели: актер и режиссер Антон Богданов, актеры Иван Ургант, Ольга Бузова, Евгений Кулик, Софья Присс, Константин Ивлев, Виктория Агалакова, Варвара Майорова, а также актер и певец Филипп Киркоров, не только снявшийся в фильме, но и записавший для него саундтрек.
Также по красной дорожке в этот вечер прошли Тимур Бекмамбетов, дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин, папа Ольги Бузовой Игорь Бузов, Наталья Земцова, Анастасия Крайнова, Виктория Десятникова, Наталья Гордиенко и многие другие.
«Елки 8» по традиции состоят из нескольких новелл, которые снимались в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. Зрителей ждет встреча со старыми знакомыми — Борей и Женей, а в новогодних передрягах вместе с ними окажутся новые герои.
Напомним, ранее сообщалось, что в восьмых «Елках» Бузова сыграет саму себя. По сюжету, она прилетает в Тюмень на концерт в честь открытия нового аквапарка. А Филиппу Киркорову же досталась роль грозного сотрудника ЧОПа, удивительно похожего на Филиппа Киркорова.