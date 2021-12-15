«Как же долго их ждали»: вышел трейлер нового сезона «Сватов»

Телеканал «Россия 1» представил трейлер нового, седьмого и заключительного, сезона сериала «Сваты». В свежих сериях главные герои — сельские жители Иван (Федор Добронравов) и Валентина (Татьяна Кравченко) Будько и городские интеллигенты Ольга Ковалева (Людмила Артемьева) и ее второй супруг Александр Беркович (Александр Феклистов) — отправляются в отпуск и знакомятся с иностранным мужем своей внучки Жени (Анна Кошмал) и его семьей. К своим ролям также вернутся Николай Добрынин и Олеся Железняк.
Комедия о непростых взаимоотношениях двух очень разных семей не выходила в эфир с 2013 года. Работа над седьмым сезоном началась еще в 2019 году, затем съемки переносились из-за пандемии коронавируса и возобновились только в июле 2021 года в Грузии.
Ранее стало известно, что в роли молодого Ивана Будько появится сын Федора Добронравова Виктор.
Премьера седьмого сезона «Сватов» состоится зимой на телеканале «Россия 1», точная дата пока не сообщается. Однако известно, что эти серии станут финальными для популярного проекта — во время завершения съемок звезды попрощались с ним в слезах.