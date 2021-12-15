«Как же долго их ждали»: вышел трейлер нового сезона «Сватов»

Комедия о непростых взаимоотношениях двух очень разных семей не выходила в эфир с 2013 года. Работа над седьмым сезоном началась еще в 2019 году, затем съемки переносились из-за пандемии коронавируса и возобновились только в июле 2021 года в Грузии.