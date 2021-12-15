Том Круз отправил команде «Миссии: невыполнима» самолет тортов

Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Том Круз подарил команде фильма «Миссия: невыполнима» 300 рождественских тортов. Об этом сообщает издание The Sun.

Артист отправил из США в Лондон частный самолет, на борту которого были десерты, изготовленные его любимой лос-анджелесской пекарней. Отмечается, что доставка тортов обошлась Крузу в тысячи долларов, однако неизвестно, о какой именно сумме идет речь.

В августе сообщалось, что Том Круз во время съемок фильма «Миссия: невыполнима 7» приземлился в чужом саду на вертолете, а затем покатал на нем незнакомых детей.