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15 декабря 2021, новость

Том Круз отправил команде «Миссии: невыполнима» самолет тортов

Актер сделал коллегам рождественский сюрприз
Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Том Круз подарил команде фильма «Миссия: невыполнима» 300 рождественских тортов. Об этом сообщает издание The Sun.

Артист отправил из США в Лондон частный самолет, на борту которого были десерты, изготовленные его любимой лос-анджелесской пекарней. Отмечается, что доставка тортов обошлась Крузу в тысячи долларов, однако неизвестно, о какой именно сумме идет речь.

В августе сообщалось, что Том Круз во время съемок фильма «Миссия: невыполнима 7» приземлился в чужом саду на вертолете, а затем покатал на нем незнакомых детей.

Напомним, съемки продолжения франшизы неоднократно прерывались в связи с пандемией коронавируса. В октябре 59-летний Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом. 

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