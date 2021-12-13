Фильм с Юрой Борисовым номинирован на «Золотой глобус 2022»

В Беверли-Хиллс состоялась церемония, в рамках которой были названы номинанты на премию «Золотой глобус 2022». Огласили список претендентов на престижные статуэтки Снуп Догг и президент Голливудской ассоциации иностранной прессы Хелен Хене.
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» оказалась драма финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6» с Юрой Борисовым и Сейди Хаарлой в главных ролях. Фильм снят в копродукции с Россией и поборется за награду с японской картиной «Сядь за руль моей машины», работой Педро Альмодовара «Параллельные матери», драмой Паоло Соррентино «Рука Бога» и лентой Асгара Фархади «Герой».
Что касается основных номинаций, то за приз в категории «Лучший фильм (драма)» поборются «Белфаст», «Власть пса», «Король Ричард», «Дюна» и «CODA: Ребенок глухих родителей», а в категории «Лучший фильм (комедия/мюзикл) представлены такие картины, как «Лакричная пицца», «Тик-так, бум!», «Вестсайдская история», «Сирано» и «Не смотрите наверх».
Среди сериалов больше всего номинаций получили «Великая», «Тед Лассо», «Наследники», «Поза» и нашумевший корейский проект «Игра в кальмара».
В актерских номинациях на награду претендуют, среди прочих, Бенедикт Камбербэтч, Уилл Смит, Хавьер Бардем, Леонардо ДиКаприо, Кристен Стюарт, Леди Гага, Николь Кидман, Дженнифер Лоуренс и другие.
Церемония вручения премии «Золотой глобус 2022» и объявление победителей состоится 9 января 2022 года.