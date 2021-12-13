Фильм с Юрой Борисовым номинирован на «Золотой глобус 2022»

В Беверли-Хиллс состоялась церемония, в рамках которой были названы номинанты на премию «Золотой глобус 2022». Огласили список претендентов на престижные статуэтки Снуп Догг и президент Голливудской ассоциации иностранной прессы Хелен Хене.