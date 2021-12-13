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13 декабря 2021, новость

44-летняя Наталия Орейро повторила свой образ из «Дикого ангела»

Звезда популярного сериала стала лицом российского телеканала
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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Аргентинская актриса и звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро, недавно получившая российское гражданство, приехала в Россию. 

Телеканал «Суббота!» вернул на экраны культовый аргентинский сериал «Дикий ангел», а также предложил Наталии Орейро стать лицом канала и принять участие в съемках айдентики.

На фотосессии актриса повторила свои узнаваемые образы: в белом летящем платье из заставки сериала и красной кепке и полосатой футболке. Как сообщают представители «Субботы!», кепку Наталия привезла с собой из Аргентины: по словам Орейро, именно в ней она снималась в сериале.

Актриса, в мае отметившая 44-летие, поделилась радостью от получения российского гражданства и рассказала о творческих планах: «Сейчас я готовлю новый тур. Что-то будет из того, что не состоялось, но будет и что-то необычное! Я обязательно сделаю тур в следующем году. А еще мы пишем новый сериал, музыкальную комедию. Надеюсь, вам понравится!»

Наталия Орейро снималась в сериалах «Дикий ангел», «Ты — моя жизнь», «В ритме танго», «Богатые и знаменитые». Артистка не раз заявляла о своей привязанности к России, а также о том, что учит русский язык. Певица исполняет русскоязычные версии своих хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United by Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России. 

7.4
Дикий ангел
1998/Аргентина12+драмамелодрамакомедия
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