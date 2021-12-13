44-летняя Наталия Орейро повторила свой образ из «Дикого ангела»

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Аргентинская актриса и звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро, недавно получившая российское гражданство, приехала в Россию.

Телеканал «Суббота!» вернул на экраны культовый аргентинский сериал «Дикий ангел», а также предложил Наталии Орейро стать лицом канала и принять участие в съемках айдентики.

На фотосессии актриса повторила свои узнаваемые образы: в белом летящем платье из заставки сериала и красной кепке и полосатой футболке. Как сообщают представители «Субботы!», кепку Наталия привезла с собой из Аргентины: по словам Орейро, именно в ней она снималась в сериале.