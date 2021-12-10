Жигунов писал письмо Елизавете II для съемок «Трех мушкетеров»

Кадр из сериала «Три мушкетера»

Режиссер Сергей Жигунов в колонке для ФАН рассказал, как написал письмо английской королеве Елизавете II, чтобы ее оркестр записал музыку к сериалу 2013 года «Три мушкетера».

Изначально Жигунов, автор проекта, попросил композитора Алексея Шелыгина написать быструю музыку для темы дуэли. Тот создал композицию, но уточнил, что ни один оркестр не сможет сыграть эту партию в нужном ритме, а если искусственно ускорить звучание, это будет заметно для зрителя.

Тогда режиссер отправил партитуру в «главный оркестр мировой кинематографии» — Лондонский симфонический оркестр. Однако выяснилось, что там не записывают музыку для сериалов, потому Жигунов пошел на хитрость (сказав, что проект будет полнометражным фильмом), и в итоге ему посоветовали обратиться к руководителю оркестра — королеве Великобритании Елизавете II.

Позднее режиссер написал ей письмо, хоть и опасался, что эта процедура затянется на неопределенное количество времени из-за бюрократических моментов.

«Но английская королева оказалась быстрее нашего Министерства культуры. На третий день мне ответили, что, мол, в порядке исключения они готовы записать музыку к "Трем мушкетерам"», — резюмировал Жигунов.