Звезда «Гарри Поттера» примет участие в фестивале в Москве

Том Фелтон

Исполнитель роли Драко Малфоя в киносаге «Гарри Поттер», британский актер Том Фелтон станет хедлайнером фестиваля поп-культуры Bubble Comics Con, который будет проходить 18 и 19 декабря в Москве.

Актер выступит на сцене, ответит на вопросы поклонников, а также раздаст автографы и примет участие в фотосессиях. Посетители фестиваля также получат уникальную возможность личной встречи с Томом Фелтоном в формате Meet & Greet.

«Это первый случай, когда формат Meet & Greet со звездой мирового масштаба реализуется на российском комикс-фестивале. Для нас было очень важно дать посетителям этот шанс», — комментирует организатор фестиваля Татьяна Селиверова.