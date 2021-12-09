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9 декабря 2021, новость

Звезда «Гарри Поттера» примет участие в фестивале в Москве

Том Фелтон выступит на сцене в рамках Bubble Comics Con и раздаст автографы
Том Фелтон

Исполнитель роли Драко Малфоя в киносаге «Гарри Поттер», британский актер Том Фелтон станет хедлайнером фестиваля поп-культуры Bubble Comics Con, который будет проходить 18 и 19 декабря в Москве.

Актер выступит на сцене, ответит на вопросы поклонников, а также раздаст автографы и примет участие в фотосессиях. Посетители фестиваля также получат уникальную возможность личной встречи с Томом Фелтоном в формате Meet & Greet.

«Это первый случай, когда формат Meet & Greet со звездой мирового масштаба реализуется на российском комикс-фестивале. Для нас было очень важно дать посетителям этот шанс», — комментирует организатор фестиваля Татьяна Селиверова.

Bubble Comics Con пройдет 18–19 декабря в павильоне №1 «Экспоцентра» в формате COVID-free. В мероприятии примут участие лучшие авторы и художники комиксов СНГ и специальные гости. В программе — долгожданные анонсы от Bubble Studios и компаний-участников, эксклюзивные презентации, новинки кино и игровой индустрии, а также масштабный конкурс косплея.

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