Названы худшие фильмы года

Издание Entertainment Weekly назвало худшие фильмы 2021 года.
Одной из худших признали картину певицы Сии «Мьюзик». В перечне также оказались ленты «Гнев человеческий», «Воспоминания», «Дорогой Эван Хансен», «По наклонной» и «Поступь хаоса». В двух последних фильмах снимался актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука.
Издание также выбрало и лучшие фильмы года. В список вошли «Лакричная пицца», «Власть пса», «Побег», «Незнакомая дочь», «Сядь за руль моей машины», «Спенсер», «Рыцари справедливости», «Камон камон», «Параллельные матери» и «Красная ракета».
Напомним, ранее фильм «Мьюзик», ставший режиссерским дебютом Сии, получил сразу три антинаграды «Золотой малины» — за худшую главную женскую роль (Кейт Хадсон), за худшую женскую роль второго плана (Мэдди Зиглер) и за худшую режиссерскую работу.