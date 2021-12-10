Названы худшие фильмы года

Напомним, ранее фильм «Мьюзик», ставший режиссерским дебютом Сии, получил сразу три антинаграды «Золотой малины» — за худшую главную женскую роль (Кейт Хадсон), за худшую женскую роль второго плана (Мэдди Зиглер) и за худшую режиссерскую работу.