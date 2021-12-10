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10 декабря 2021, новость

Названы худшие фильмы года

В антирейтинг от Entertainment Weekly попали две картины с Томом Холландом
Кадр из фильма «Мьюзик»

Издание Entertainment Weekly назвало худшие фильмы 2021 года.

Одной из худших признали картину певицы Сии «Мьюзик». В перечне также оказались ленты «Гнев человеческий», «Воспоминания», «Дорогой Эван Хансен», «По наклонной» и «Поступь хаоса». В двух последних фильмах снимался актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука.

Издание также выбрало и лучшие фильмы года. В список вошли «Лакричная пицца», «Власть пса», «Побег», «Незнакомая дочь», «Сядь за руль моей машины», «Спенсер», «Рыцари справедливости», «Камон камон», «Параллельные матери» и «Красная ракета».

Напомним, ранее фильм «Мьюзик», ставший режиссерским дебютом Сии, получил сразу три антинаграды «Золотой малины» — за худшую главную женскую роль (Кейт Хадсон), за худшую женскую роль второго плана (Мэдди Зиглер) и за худшую режиссерскую работу.

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Гнев человеческий
1 р.
Воспоминания
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Сиа
Sia
Мьюзик
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Поступь хаоса
Дорогой Эван Хансен
Назван лучший сериал 21-го века
Том Холланд
Tom Holland
По наклонной
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