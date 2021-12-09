Андрей Разыграев уволился с «Муз-ТВ»

Андрей Разыграев | Источник: PersonaStars

Ведущий, программный директор «Муз-ТВ» Андрей Разыграев рассказал в инстаграме о своем увольнении с телеканала после 15 лет работы.

По словам Разыграева, его увольнение не связано с недавним штрафом в 100 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на премии «Муз-ТВ». «Пресекая спекуляции, официально заявляю: всякие суды, штрафы и информационный шум вокруг этой темы не имеют ничего общего с моим решением, которое зрело в голове еще с лета. Я ушел сам, а не то, как это попробуют преподнести трепачи и фантазеры», — написал он.

Он рассказал о своих достижениях в должности программного директора канала: «15 лет (в два захода) я ежедневно делал все, чтобы "Муз-ТВ" был лучшим музыкальным каналом страны», — и пожелал коллегам «грандиозных свершений».

Кроме того Разыграев намекнул, что его новая работа также связана с шоу-бизнесом, однако не стал уточнять, чем именно займется: «Ну, а с шоу-бизнесом и своими подписчиками я не прощаюсь…»