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9 декабря 2021, новость

Андрей Разыграев уволился с «Муз-ТВ»

Об этом ведущий сообщил в социальных сетях
Андрей Разыграев | Источник: PersonaStars

Ведущий, программный директор «Муз-ТВ» Андрей Разыграев рассказал в инстаграме о своем увольнении с телеканала после 15 лет работы.

По словам Разыграева, его увольнение не связано с недавним штрафом в 100 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на премии «Муз-ТВ». «Пресекая спекуляции, официально заявляю: всякие суды, штрафы и информационный шум вокруг этой темы не имеют ничего общего с моим решением, которое зрело в голове еще с лета. Я ушел сам, а не то, как это попробуют преподнести трепачи и фантазеры», — написал он.

Он рассказал о своих достижениях в должности программного директора канала: «15 лет (в два захода) я ежедневно делал все, чтобы "Муз-ТВ" был лучшим музыкальным каналом страны», — и пожелал коллегам «грандиозных свершений».

Кроме того Разыграев намекнул, что его новая работа также связана с шоу-бизнесом, однако не стал уточнять, чем именно займется: «Ну, а с шоу-бизнесом и своими подписчиками я не прощаюсь…»

На «Муз-ТВ» Разыграев вел такие шоу, как «Очень важная персона», «10 наших», «Безвредное шоу». В 2018 году стал ведущим передачи «Отпуск без путевки». Выступал в качестве одного из ведущих церемонии вручения премии «Муз-ТВ».

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