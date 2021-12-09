Сару Джессику Паркер на премьере поддержали муж и сын

В Нью-Йорке прошла премьера сериала «И просто так» — продолжения культового «Секса в большом городе», на которой присутствовали исполнившие главные роли Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Крис Нот. Также по красной дорожке прошли Эван Хэндлер, Бренда Ваккаро, Алекса Суинтон, Кри Чикчино и другие актеры, занятые в шоу.
56-летнюю Паркер, вернувшуюся к роли Кэрри Брэдшоу, на мероприятии поддержали муж Мэттью Бродерик и сын Джеймс Уилки.
Вместе с остальной командой фотографам позировала и Сара Рамирес, чей персонаж, стендап-комик Че Диас, заменит в новом сериале третью лучшую подругу Кэрри, Саманту Смит, которую в оригинальном «Сексе в большом городе» играла Ким Кэтролл, отказавшаяся от съемок в продолжении истории.
Напомним, в сериале «И просто так» героини продолжат искать счастье и любовь в Нью-Йорке. Режиссерское кресло проекта занял бессменный Майкл Патрик Кинг. Выход первой серии состоится 10 декабря.