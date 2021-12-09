Сару Джессику Паркер на премьере поддержали муж и сын

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56-летнюю Паркер, вернувшуюся к роли Кэрри Брэдшоу, на мероприятии поддержали муж Мэттью Бродерик и сын Джеймс Уилки.

Вместе с остальной командой фотографам позировала и Сара Рамирес, чей персонаж, стендап-комик Че Диас, заменит в новом сериале третью лучшую подругу Кэрри, Саманту Смит, которую в оригинальном «Сексе в большом городе» играла Ким Кэтролл, отказавшаяся от съемок в продолжении истории.