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9 декабря 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Сару Джессику Паркер на премьере поддержали муж и сын

Актриса представила долгожданное продолжение сериала «Секс в большом городе»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В Нью-Йорке прошла премьера сериала «И просто так» — продолжения культового «Секса в большом городе», на которой присутствовали исполнившие главные роли Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Крис Нот. Также по красной дорожке прошли Эван Хэндлер, Бренда Ваккаро, Алекса Суинтон, Кри Чикчино и другие актеры, занятые в шоу.

56-летнюю Паркер, вернувшуюся к роли Кэрри Брэдшоу, на мероприятии поддержали муж Мэттью Бродерик и сын Джеймс Уилки.

Вместе с остальной командой фотографам позировала и Сара Рамирес, чей персонаж, стендап-комик Че Диас, заменит в новом сериале третью лучшую подругу Кэрри, Саманту Смит, которую в оригинальном «Сексе в большом городе» играла Ким Кэтролл, отказавшаяся от съемок в продолжении истории.

Напомним, в сериале «И просто так» героини продолжат искать счастье и любовь в Нью-Йорке. Режиссерское кресло проекта занял бессменный Майкл Патрик Кинг. Выход первой серии состоится 10 декабря.

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