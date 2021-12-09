Появился первый кадр спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»

Телеканал HBO опубликовал первый снимок со съемок спецэпизода «Гарри Поттера», приуроченного к 20-летию кинофраншизы.

На кадре изображены исполнившие главные роли в эпопее Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. Они сидят друг напротив друга в гостиной Гриффиндора.

Премьера спецэпизода, получившего название «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» состоится 1 января 2022 года на HBO Max.

4 ноября 2001 года в мировой прокат вышла первая часть саги о «мальчике, который выжил» — «Гарри Поттер и философский камень», — созданной по серии книг английской писательницы Джоан Роулинг. В российский прокат фильм вышел позднее, в марте 2002 года.