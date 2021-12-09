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9 декабря 2021, новость

Появился первый кадр спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»

Звезды поттерианы воссоединились в честь юбилея

Телеканал HBO опубликовал первый снимок со съемок спецэпизода «Гарри Поттера», приуроченного к 20-летию кинофраншизы.

На кадре изображены исполнившие главные роли в эпопее Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. Они сидят друг напротив друга в гостиной Гриффиндора.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что в спецэпизоде появятся также режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус и актеры Том ФелтонДжеймс и Оливер ФелпсБонни РайтМэттью ЛьюисИмелда СтонтонХелена Бонем Картер и другие.

Премьера спецэпизода, получившего название «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» состоится 1 января 2022 года на HBO Max.

4 ноября 2001 года в мировой прокат вышла первая часть саги о «мальчике, который выжил» — «Гарри Поттер и философский камень», — созданной по серии книг английской писательницы Джоан Роулинг. В российский прокат фильм вышел позднее, в марте 2002 года.

В ноябре сообщалось, что Роулинг не будет участвовать в съемках спецвыпуска. По данным некоторых СМИ, это связано с ее заявлениями о женщинах и трансперсонах, вызвавшими широкий общественный резонанс.

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