Появился первый кадр спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»

Телеканал HBO опубликовал первый снимок со съемок спецэпизода «Гарри Поттера», приуроченного к 20-летию кинофраншизы.
На кадре изображены исполнившие главные роли в эпопее Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. Они сидят друг напротив друга в гостиной Гриффиндора.
Известно, что в спецэпизоде появятся также режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус и актеры Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпс, Бонни Райт, Мэттью Льюис, Имелда Стонтон, Хелена Бонем Картер и другие.
Премьера спецэпизода, получившего название «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» состоится 1 января 2022 года на HBO Max.
4 ноября 2001 года в мировой прокат вышла первая часть саги о «мальчике, который выжил» — «Гарри Поттер и философский камень», — созданной по серии книг английской писательницы Джоан Роулинг. В российский прокат фильм вышел позднее, в марте 2002 года.
В ноябре сообщалось, что Роулинг не будет участвовать в съемках спецвыпуска. По данным некоторых СМИ, это связано с ее заявлениями о женщинах и трансперсонах, вызвавшими широкий общественный резонанс.