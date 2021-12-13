20 лет «Властелину колец»: что стало со звездами фильма

После «Властелина колец» 43-летнему Вигго Мортенсену открылись двери в любой проект, какой он только мог пожелать, и его карьера пошла по нарастающей. Свою первую номинацию на «Оскар» Вигго получил за роль русского бандита Николая в криминальном триллере «Порок на экспорт», вторую — за душераздирающий образ многодетного отца в «Капитане Фантастике», третью — за нетипичный для себя образ неотесанного, но душевного грубияна-вышибалы в «Зеленой книге». В 2020 году Мортенсен дебютировал как режиссер и снял тонкую камерную драму о семейных отношениях «Падение» с собой в главной роли. Впереди у актера — только потенциальные хиты: триллер Рона Ховарда «13 жизней», триллер Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» и драма «Унабомбер» о террористе Теде Качинском.