20 лет «Властелину колец»: что стало со звездами фильма

Элайджа Вуд, 40 лет
В трилогии Питера Джексона «Властелин колец» Элайджа Вуд сыграл главного из хоббитов — храброго Фродо Беггинса. Именно он нес Кольцо всевластия в Мордор и в итоге уничтожил зло, попутно едва не свернув на темную сторону.
После «Властелина колец» Элайджа появился в образе зловещего людоеда в «Городе грехов», стал священником-инквизитором в «Последнем охотнике на ведьм» и на три минуты вернулся к роли Фродо в «Хоббите», но в остальное время творил вдали от ярких огней Голливуда и больших кинофраншиз. Его удел — камерные авторские и не слишком известные мультижанровые картины: «Маньяк», «Доверие», «Хроники ломбарда», «Иди к папочке». Вуд также снимался в неплохих комедийных сериалах «Уилфред» и «Детективное агентство Дирка Джентли», а еще его занесло в российско-американскую зомби-комедию «Кутис», которую он спродюсировал совместно с Сариком Андреасяном.
Самая свежая на сегодня работа Элайджи Вуда — триллер «Охотник за разумом. Схватка», где он предстает в роли аналитика ФБР, беседовавшего с маньяком Тедом Банди. В будущем мы сможем увидеть актера в комедийном супергеройском боевике «Токсичный мститель» с Питером Динклэйджем в главной роли.
Шон Эстин, 50 лет
Во «Властелине колец» играл хоббита-садовника Сэма Гэмджи, почти случайно попавшего в команду Фродо, но ставшего одним из ключевых персонажей истории. Его монолог о Шире и слова «Держитесь, мистер Фродо. Я не могу нести кольцо за вас, но я могу нести вас» многие считают самым трогательным моментом трилогии.
После «Властелина колец» Шон Эстин застрял в ролях второго плана, играя то напарников, то лучших друзей. В 2017 году он запрыгнул в хит «Очень странные дела», но его герой Боб погиб в конце сезона. Большую часть времени Эстин озвучивает мультфильмы («Специальный агент Осо», «Черепашки ниндзя», «Эпические истории Капитана Подштанника») и снимается в третьесортных драмах и боевиках — вряд ли вы слышали про фильмы «Удивительная любовь», «Эвакуация» и «Ты веришь?».
Билли Бойд, 53 года
Во «Властелине колец»: хоббит Перегрин Тук по прозвищу Пиппин. Это он столкнул ведро в колодец в Мории, разбудив орков и демона Балрога, а еще пронзительно спел о новом светлом дне во дворце Гондора.
После «Властелина колец» Билли Бойд собрал рок-группу Beecake, а также написал и исполнил песню The Last Goodbye, которая играла в финальных титрах ленты «Хоббит: Битва пяти воинств». Кино Бойд не забросил, но названия его британских, канадских и европейских проектов мало что скажут массовому зрителю. Да и главные роли Бойда можно пересчитать по пальцам: в мини-сериале «Ведьмы страны Оз», где он снялся с коллегой Шоном Эстином, в фантастической комедии «Космический коктейль» и в драме «Гленн 3948». Самый громкий проект Бойда последних 20 лет — сериал «Чужестранка», где он сыграл адвоката Нила Форбса в четвертом и пятом сезонах.
Доминик Монахэн, 45 лет
Во «Властелине колец» сыграл хоббита Мериадока Брендибака по прозвищу Мерри, хотя изначально пробовался на роль Фродо. Трогательная дружба Мерри и Пиппина — одна из жемчужин трилогии, состоявшаяся благодаря крепкой дружбе актеров в реальной жизни.
После «Властелина колец» самый неприметный из четырех хоббитов получил самое успешное развитие карьеры. Едва сбросив накладные ступни и уши, Доминик Монахэн присоединился к актерскому составу культового сериала «Остаться в живых», где сыграл музыканта Чарли Пэйса. Также Монахэн исполнял ведущие роли в сериалах «Вспомни, что будет», «Код 100» и «Квантовый разлом», а в перерывах сыграл мутанта Болта в фильме «Люди Икс. Начало. Росомаха» и Бомонта Кина в блокбастере «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Среди его будущих проектов — любопытная криминальная комедия «Вальдо» с Мэлом Гибсоном и фантастический сериал «Мунхэвен».
Орландо Блум, 44 года
Во «Властелине колец»: белокурый голубоглазый эльф Леголас, который завел неслыханную для Средиземья дружбу с гномом Гимли и нарушил все возможные законы физики, запрыгивая на коня и убивая мумакила.
После «Властелина колец» Орландо Блум был на подъеме: «Пираты Карибского моря», «Троя», «Черный ястреб» и «Царство небесное» Ридли Скотта. Но потом, в 2010-х, что-то пошло не так: актер съехал к второплановым ролям в неудачных проектах, и возвращение к Питеру Джексону в трилогии «Хоббит» не сильно помогло. Теперь Орландо то машет кулаками в провальном боевике («Шанхайский перевозчик»), то расследует магические преступления в фэнтези-сериале («Карнивал Роу»), то мелькает на третьем плане в фантастической мелодраме («Иголка в стогу времени»), а то и вовсе озвучивает принца Гарри в похабном мультсериале о британской королевской семье («Принц»). Остается только гадать, куда еще его выведет актерская кривая.
Шон Бин, 62 года
Во «Властелине колец» сыграл Боромира, который поклялся защищать Фродо, но поддался искушению кольца и чуть не погубил хоббита; опомнился, пал смертью храбрых и вошел в историю как «автор» мема «Нельзя просто так взять и…».
После «Властелина колец» ход карьеры Шона Бина не сильно изменился, ведь он и до того был состоявшимся и известным широкому зрителю по «Играм патриотов», «Анне Карениной» и «Золотому глазу» актером. За «Властелином» последовали «Троя», «Остров», «Сайлент Хилл», а также второй всплеск популярности (и новая волна мемов) — из-за роли Эддарда Старка в «Игре престолов». Позже, в 2014-м, создатели сериала «Легенды» запустили шуточную кампанию «Не убивайте Шона Бина», намекая на то, что едва ли не все персонажи актера погибают. Шон Бин даже начал отказываться от «смертельных» ролей, чтобы фильмы с его участием не были слишком предсказуемыми. Будем надеяться, что персонажи его будущих проектов — новых сезонов фэнтези «Сквозь снег», экранизации аниме «Святой Сэйя: Рыцари Зодиака» и сериала «Брак» — будут жить долго и счастливо.
Дэвид Уэнэм, 56 лет
Во «Властелине колец» исполнил роль Фарамира, более утонченного и эмпатичного младшего брата Боромира.
После «Властелина колец» Дэвид Уэнэм ненадолго закрепился в Голливуде: сыграл в «Ван Хельсинге», «300 спартанцах» и «Джонни Д.». Но затем все больше снимался на родине в Австралии — в сериалах и преимущественно на вторых ролях. Самые громкие проекты с его участием — «Час Икс», «Вершина озера», «Лев», «Железный кулак» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». В 2017 году Уэнэм снял и спродюсировал свой первый полнометражный фильм — драму «Многоточие». А в ближайшем будущем его ждет роль кантри-музыканта Хэнка Сноу в пока что безымянном проекте об Элвисе Пресли от самого База Лурмана.
Лив Тайлер, 44 года
Во «Властелине колец» сыграла чуткую, нежную, но бесстрашную эльфийку Арвен, которая спасла Фродо от Назгулов и отказалась от бессмертия ради возлюбленного Арагорна.
После «Властелина колец» Лив Тайлер, лишь закрепившая участием в фэнтези-трилогии статус суперзвезды, замедлила свой бег и начала сниматься редко, но чаще всего метко. В ее фильмографии есть и ромкомы («Девушка из Джерси»), и драмы («Опустевший город»), и хорроры («Незнакомцы»), и даже блокбастер Marvel «Невероятный Халк», который, впрочем, не обругал только ленивый. В последние годы Лив можно встретить преимущественно в сериалах – «Оставленные», «Порох», «Куртизанки». В 2019 году она сыграла с Брэдом Питтом в космической драме «К звездам», а в 2020-м – в сериале про пожарных «911: Одинокая звезда». О будущих проектах Тайлер ничего неизвестно.
Хьюго Уивинг, 61 год
Во «Властелине колец»: отец Арвен, строгий эльф Элронд, снарядивший поход в Мордор и все оставшееся время наблюдавший за операцией. Позже Уивингу представилась возможность полнее раскрыть образ Элронда в трилогии «Хоббит».
После «Властелина колец» массовый зритель продолжал видеть в Хьюго не мудрого Элронда, а бездушного агента Смита из «Матрицы». Что тут скажешь, роли злодеев Уивингу даются особенного хорошо, достаточно вспомнить его Красного черепа из «Первого мстителя», жестокого отца-тирана в «Патрике Мелроузе» или даже Мегатрона из «Трансформеров», говорящего голосом Хьюго. После первой волны пандемии Уивинг вернулся к активной работе и сыграл в фантастическом триллере «Одинокий волк» и сериале «Мистер Кормен», а в ближайшем будущем с его участием выйдут мелодрама «Лавлэнд» и семейная сага «Люби меня».
Вигго Мортенсен, 63 года
Во «Властелине колец» сыграл Арагорна, следопыта, скитающегося короля и идеального предводителя Братства кольца, спасшего свое королевство и влюбившего в себя всех главных героинь.
После «Властелина колец» 43-летнему Вигго Мортенсену открылись двери в любой проект, какой он только мог пожелать, и его карьера пошла по нарастающей. Свою первую номинацию на «Оскар» Вигго получил за роль русского бандита Николая в криминальном триллере «Порок на экспорт», вторую — за душераздирающий образ многодетного отца в «Капитане Фантастике», третью — за нетипичный для себя образ неотесанного, но душевного грубияна-вышибалы в «Зеленой книге». В 2020 году Мортенсен дебютировал как режиссер и снял тонкую камерную драму о семейных отношениях «Падение» с собой в главной роли. Впереди у актера — только потенциальные хиты: триллер Рона Ховарда «13 жизней», триллер Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» и драма «Унабомбер» о террористе Теде Качинском.
Миранда Отто, 53 года
Во «Властелине колец»: тихая принцесса Эовин, из-за безответной любви к Арагорну вышедшая биться один на один с жутким Верховным Назгулом. Враг недооценил женщину и поплатился за это жизнью.
После «Властелина колец» Миранда Отто продолжила играть сильных статных женщин, но в основном в сериалах: в числе ее ролей — успешная бизнес-леди в «Кашемировой мафии», руководительница берлинского подразделения ЦРУ в «Родине», жена сенатора в «24 часах: Наследии», строгая ведьма Зельда Спеллман в «Леденящих душу приключениях Сабрины». Самые свежие работы Миранды — детективная комедия «Подозреваются все», где она снялась с мужем Питером О’Брайеном и дочерью Дарси, и комедия «Эффект мотылька», в которой актриса воссоединилась с Дэвидом Уэнемом. Главный будущий проект — фэнтези «Переносная дверь» с Кристофом Вальцем.
Карл Урбан, 49 лет
Во «Властелине колец» играл Эомера, двоюродного брата Эовин, изгнанного из королевства Рохан за верность принципам. Запомнился всего парой сцен, в одной из которых комично теряет меч.
После «Властелина колец» Карл Урбан прочно закрепился в голливудских блокбастерах, хоть и не всегда на первых ролях. Он играл лорда Ваако в «Хрониках Риддика», Джона Гримма в Doom, Боунса в «Звездном пути» (и по слухам, вернется к этой роли в безымянном сиквеле «Стартрека» в 2023 году), судью Дредда в новой версии одноименного фильма, Скурджа в «Торе: Рагнарек». Но пиком его карьеры, пожалуй, стал безжалостный охотник на супергероев Билли Бутчер в фантастическом комедийном сериале «Пацаны», в котором актер продолжает сниматься по сей день.