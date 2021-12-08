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8 декабря 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Зудина, Смехова, Борщева: звезды на премьере фильма Спилберга

Знаменитости стали первыми зрителями ремейка «Вестсайдской истории»
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма «Вестсайдская история».

Первыми зрителями новой картины Стивена Спилберга стали Марина Зудина, Алика Смехова, Зара, Артем Михалков, Елена Борщева, Егор Дружинин, Анна Бегунова, DJ Грув, Оксана Карас, Александр Горчилин, группа «Фабрика», Денис Шведов и многие другие.

«Вестсайдская история» Спилберга — это ремейк культового одноименного мюзикла об истории Ромео и Джульетты, перенесенной на улицы Манхэттена 1960-х годов, где разверзлась нешуточная борьба за территорию между двумя бандами. 

В широкий прокат фильм выйдет 9 декабря.

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