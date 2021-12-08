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8 декабря 2021, новость

Особняк из фильма «Один дома» сдали в аренду менее чем за час

В доме были доступны две комнаты на четверых гостей
Интерьер особняка из фильма «Один дома» | Источник: Legion-Media.ru

Особняк, в котором снималась культовая рождественская комедия 90-х «Один дома», сдали через сервис краткосрочной аренды Airbnb менее чем за час. Об этом сообщает «РИА «Новости».

В доме, который юный Кевин Маккалистер в одиночку защитился от двух грабителей, были доступны две комнаты на четверых гостей. Аренда предлагалась на один день — 12 декабря — и стоила $25. Не прошло и часа, как кто-то воспользовался предложением.

«Извините, проживание в духе "Один дома" забронировано и больше недоступно», — говорится в объявлении.

Фильм «Один дома» вышел на экраны в 1990 году, главную роль в нем исполнил Маколей Калкин.

Напомним, в ноябре на платформе Disney+ состоялась премьера перезапуска картины. Как и в оригинальной версии 1990 года, главный герой — мальчик, оставшийся дома на Рождество. Его роль досталась 13-летнему Арчи Йейтсу, который снялся в фильме «Кролик Джоджо». 

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