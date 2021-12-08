Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
8 декабря 2021, статьяОбзоры

Нельзя пропустить: 10 главных новых сериалов за две недели

Олег Меньшиков прощается с принципами, Сергей Жуков пишет хиты для Бузовой, веселый Уилл Смит путешествует по живописным уголкам планеты, а Кэрри Брэдшоу просто возвращается — встречайте отборные сериальные новинки первых двух недель декабря

«Последний аксель», с 2 декабря

Катя (Ангелина Загребина) приезжает в Москву, чтобы попасть под крыло профессионального и жесткого тренера (Елена Подкаминская), та умеет делать из спортсменок чемпионок. Девушке придется стиснув зубы преодолеть память о тяжелом детстве, спортивные неудачи и травлю от дерзких московских конкуренток. Но победа на чемпионате для нее – не подарок самолюбию, а способ обрести финансовую независимость для себя и младшей сестры, которая пока живет в интернате.

Кроме спортивной линии, имеется и детективная. В смерти папаши-абьюзера (Михаил Трухин) полиция обнаруживает белые пятна и мучает Катю допросами. 

Сцены на льду отлично поставлены, за них отвечает оператор Нодари Маисурадзе, в прошлом профессиональный фигурист. Подкаминская явно держит в голове образ Этери Тутберидзе, хореографа играет олимпийский чемпион Алексей Ягудин, а Евгения Медведева появится в роли самой себя. Фанатам фигурного катания точно понравится.

Последний аксель
2021/Россия16+драмаспорт
Моя оценка

 «КрисТина», с 2 декабря

Мистическая драма про двойников в исполнении Юлии Хлыниной.

Девушка Крис плывет по течению. Работает в зоомагазине, хотя мечтала стать ветеринаром. Встречается с душным парнем (Петр Скворцов), которого не любит. Для принятия решений подбрасывает монетку. Но однажды она сталкивается с бывшим возлюбленным, считавшимся погибшим, а рядом с ним видит... себя. Только более успешную, уверенную и счастливую.

Популярная в кино тема эксплуатируется по-разному: иногда двойник – фальшивка, как в «Головокружении» Хичкока, или временный способ разобраться с проблемами, как в сериале «Жизнь с самим собой». В «КрисТине» речь, скорее, про актуальные сегодня самоидентификацию и умение управлять своей жизнью. Специфический почерк у проекта отсутствует, однако Юлия Хлынина «раздваивается» талантливо и непринужденно, а двадцатиминутный формат серий не дает заскучать.

КрисТина
2021/Россия16+драматриллер
Моя оценка

«Ваша честь», с 2 декабря

Российская адаптация израильского сериала «Судья», того самого, который лег в основу американской версии с Брайаном Крэнстоном.

Интрига закручивается без промедлений. Юный сын известного своей принципиальностью судьи Романова случайно сбивает мотоциклиста и в панике скрывается с места преступления. Справедливый отец советует ему сдаться. Но узнав, что погибший – сын жестокого уголовника, которого он сам когда-то отправил за решетку, встает на защиту своего отпрыска.

Режиссер Константин Статский ранее поставил российскую адаптацию шведско-датского «Моста», так что у него есть опыт переноса иностранных реалий на родную почву. Причем буквально — действие происходит на побережье Черного моря. Противостояние отцов разыгрывают мастера Олег Меньшиков и Алексей Серебряков, что само по себе любопытное зрелище.

Ваша честь
2021/Россия18+драмакриминал
Моя оценка

«Садоводы», с 6 декабря

Многообещающая британская криминальная драма про страшные тайны, скрывающиеся за благополучным фасадом.

Сьюзан (Оливия Колман) и Кристофер (Дэвид Тьюлис) — милейшая чета англичан средних лет. Скромные и старомодные, такие не обидят и пташки. На деле же они жестоко расправились с родителями Сьюзан, закопали их на заднем дворе дома и в течение пятнадцати лет делали вид, что старички живы.

«Садоводы» основаны на реальной истории, в финале которой мистер и миссис Эдвардс получили по шестнадцать лет тюремного заключения. В психологию персонажей вникал сценарист Эд Синклер, муж Оливии Колман. Режиссер проекта — Уилл Шарп, поставивший недавние «Кошачьи миры Луиса Уэйна».

Садоводы
2021/США, Великобритания16+драмакомедиякриминал
Моя оценка

«Видеть», с 6 декабря

Увлекательный документальный сериал о магии кино, спродюсированный Дэвидом Финчером.

Шесть коротких (от 17 до 23 минут) видео-эссе посвящены всеобъемлющей любви к кинематографу. В каждом из них исследуются детали кинопроизводства и разбираются великие фильмы. Акцент на таких шедеврах, как «Челюсти», «48 часов», «Лоуренс Аравийский» и «Сочувствие госпоже Месть». Режиссер — давний соратник Финчера Дэвид Прайор. Синефилам рекомендуется.

Видеть
2021/СШАдокументальный
Моя оценка

«Добро пожаловать на Землю», с 9 декабря

Красочный документальный проект National Geographic, в котором Уилл Смит со свойственной ему веселостью делает то, что, по его признанию, никогда раньше не делал: взбирается на горы, погружается на дно океана, спускается в пещеры. Ему помогает хорошая компания — известные исследователи, альпинисты, биологи и геологи. Всех героев, включая зрителя, ждут захватывающие дух приключения по исключительным местам планеты, а режиссирует зрелище никто иной как Даррен Аронофски

Добро пожаловать на Землю
2021/США12+документальный
Моя оценка

«И просто так», с 9 декабря 

Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер | Источник: Legion-Media.ru

Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранде (Синтия Никсон) и Шарлотте (Кристин Дэвис) из «Секса в большом городе» теперь за пятьдесят, и они продолжают искать счастье, любовь (и роскошные туфли) в обожаемом ими Нью-Йорке. Фанаты сериала горюют, что не увидят жизнелюбивой Саманты — из-за отказавшейся от съемок в проекте Ким Кэтролл, зато их гарантированно ждут встречи с другими старыми знакомыми: мистером Бигом (Крис Нот), авантажным Стэнфордом (Уилли Гарсон), добряком Гарри (Эван Хэндлер), до сих пор влюбленным в Шарлотту, и даже Эйданом (Джон Корбетт).

В режиссерское кресло вернется постановщик «Секса…» Майкл Патрик Кинг. Осторожнее: ожидается мощный взрыв ностальгии.

И просто так
2021/США18+мелодрамакомедия

«Евгенич», с 9 декабря

Музыкальная комедия с неузнаваемым лидером группы «Руки Вверх!» в роли композитора, застрявшего в 1990-х.

Евгенич (Сергей Жуков) в девяностые годы создал несколько суперхитов, но из-за скандала на «Песне года» ушел с радаров. Спустя тридцать лет он выходит из тени и пишет новые песни для Ольги Бузовой, Дани Милохина, Димы Билана, Лолиты Милявской и даже Игоря Акинфеева. Одна серия – один хит. Главный герой живет прошлым: технологические достижения игнорирует, играет только на инструментах из прошлого и грезит о вафельке «Кукуруку».

Евгенич
2021/Россия16+комедиямузыкальные

«Солдаут», с 9 декабря

Еще один российский музыкальный сериал, только уже с примесью драмы и с молодой звездой «Вампиров средней полосы» Глебом Калюжным.

Дерзкий рэпер Drumma'K (Калюжный) посылает продюсера и оказывается в сложной ситуации: чтобы обрести финансовую независимость и творческую свободу, ему кровь из носа нужно записать новый крутой альбом. Так срочно, что уже вчера. В этом ему поначалу нехотя, а потом с азартом помогает спившийся рокер (Алексей Шевченков). Несмотря на возрастные и музыкальные противоречия, у творческого дуэта появляются все шансы собрать солдаут, то есть полный зал.

Солдаут
2021/Россия16+драмакомедиямузыкальные

«Тайны леса», с 10 декабря

Когда в национальном парке пропадает турист, за расследование берется полицейская Кастури (Равина Тандон), давно мечтавшая о значимом деле. Но ей в напарники присылают столичного детектива, который действует непривычными методами. Кастури придется срабатываться с новым коллегой, все глубже проникая в мифологию здешних мест.

Не в последнюю очередь меланхоличный индийский детектив от Netflix стоит смотреть из-за живописных видов: сумрачный лес и заснеженные вершины сняты вполне в духе скандинавского нуара.

Тайны леса
2021/Индия16+драмакриминалтриллердетектив

Также стартовали новые сезоны сериалов:

«Последний министр», второй сезон, 2 декабря

«В Филадельфии всегда солнечно», 15-й сезон, 2 декабря

«Затерянные в космосе», третий сезон, 2 декабря

«Универ. 10 лет спустя», 6 декабря

«СеняФедя», пятый сезон, 7 декабря

«Пространство», шестой сезон, 11 декабря

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
И просто так
Синтия Никсон
Cynthia Nixon
Новые супергерои Marvel: кто пришел на смену Мстителям
В Филадельфии всегда солнечно
Эван Хэндлер
Evan Handler
Нельзя пропустить: 9 самых заметных новых сериалов за две недели
Кристин Дэвис
Kristin Davis
Универ. 10 лет спустя
Фигуристка Медведева снялась в сериале: фото с площадки
Садоводы
Алексей Серебряков
Про Шаляпина снимают сериал: первые фото
Елена Подкаминская
Ваша честь
Александр Петров получил главную роль в новом сериале Netflix
Сергей Жуков
Глеб Калюжный
Сериалы 2021 года про необычные путешествия, перевернувшие жизнь
Последний министр
Видеть
«Давайте разделимся!»: 13 глупейших ошибок героев фильмов ужасов
Олег Меньшиков
Солдаут
74-летняя Варлей вернется на экраны: первые фото в новой роли
Крис Нот
Chris Noth
Уилл Смит
Will Smith
Мэл Гибсон снимется в приквеле «Джона Уика»
Майкл Патрик Кинг
Michael Patrick King
Юлия Хлынина
Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Последний аксель
Евгенич
Толкалина снимается в сериале с Серебряковым: первые кадры
КрисТина
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
15 важных российских фильмов, покоривших мир в 2021 году
Тайны леса
Джон Корбетт
John Corbett
22-летняя дочь Джонни Деппа впервые снимется в сериале
Дэвид Финчер
David Fincher
Сара Джессика Паркер
Sarah Jessica Parker
19-летний сын Хлебникова исполнил главную роль в новом сериале
Оливия Колман
Olivia Colman
Даррен Аронофски
Darren Aronofsky
Бледанс, Волкова, Бондарчук с сыном на презентации СТС
599 р.
Затерянные в космосе
Добро пожаловать на Землю
Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге
По мотивам «Преступления и наказания» снимут сериал про 90-е
Диана, Бергман и Борисов: 15 самых громких премьер Венеции 2021
«Вертинский»: как снимали грандиозный проект со звездами кино
Ходченкова и Цыганов на съемках нового сериала: фото с площадки
Лолита и Безрукова снимаются в сериале по сказкам Пушкина
Найдена замена Тому Крузу в новом «Интервью с вампиром»
Устинова и Бекмамбетов создадут сериал для Netflix
Куркова снялась в первом сериале Стычкина
Анна Михалкова снимается вместе с сестрой в ее первом сериале
Еще жарче: самые горячие мужские торсы в истории кино
Снаткина поправилась на 10 кг ради роли 17-летней девушки
Праздник кино: 15 главных фильмов Каннского фестиваля 2021
Сарик Андреасян снимет сериал об эскорте
Мистика, саспенс и загадки: самые захватывающие сериалы по Кингу
Елена Сафонова появится в новом сериале
Вилкова, Петренко и младенец: съемки продолжения «Черного моря»
Сериал «Сверхъестественное» получит приквел
Не вижу и не слышу: фильмы, в которых отказали органы чувств
Безруков играет американского шпиона: первые фото в образе
Локи и котик: 11 антигероев Marvel, которых мы все равно обожаем
Горбачев отреагировал на сериал о себе
Это не игрушки: Аннабель и 12 самых страшных кукол из хорроров
Уколова, Виторган, Топольницкая снимаются в сериале «Квартета И»
Депп и еще 15 актеров, которые неожиданно сняли хорошее кино
Мария Порошина и Ольга Медынич играют враждующих родственниц
13 актеров-красавчиков, которые остаются в тени (незаслуженно!)
Ходченкова сыграет Каренину в сериале Netflix
Вместо антидепрессантов: сериалы, от которых становится хорошо
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров
Ланская снялась в неожиданном образе в новом сериале мужа
Рецидивист Башаров, Иванова в форме: как снимали «МУР-МУР»
Порошина и Балуев вместе снялись в сериале: первые кадры
Сериалы-загадки: 9 любовных драм с неожиданным твистом в сюжете
Киану Ривз сыграет в экранизации собственного комикса
Новые трейлеры
Белфаст
Дублированный трейлер
Карамора
Тизер
Матрица: Воскрешение
Дублированный трейлер №2
Чемпион мира
Трейлер
Миротворец
Трейлер (англ.)
Станция 11
Трейлер (англ.)
Самый лучший босс
Дублированный трейлер
Удивительная миссис Мейзел
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь