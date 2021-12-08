Нельзя пропустить: 10 главных новых сериалов за две недели

«Последний аксель», с 2 декабря

Катя (Ангелина Загребина) приезжает в Москву, чтобы попасть под крыло профессионального и жесткого тренера (Елена Подкаминская), та умеет делать из спортсменок чемпионок. Девушке придется стиснув зубы преодолеть память о тяжелом детстве, спортивные неудачи и травлю от дерзких московских конкуренток. Но победа на чемпионате для нее – не подарок самолюбию, а способ обрести финансовую независимость для себя и младшей сестры, которая пока живет в интернате.

Кроме спортивной линии, имеется и детективная. В смерти папаши-абьюзера (Михаил Трухин) полиция обнаруживает белые пятна и мучает Катю допросами.

Сцены на льду отлично поставлены, за них отвечает оператор Нодари Маисурадзе, в прошлом профессиональный фигурист. Подкаминская явно держит в голове образ Этери Тутберидзе, хореографа играет олимпийский чемпион Алексей Ягудин, а Евгения Медведева появится в роли самой себя. Фанатам фигурного катания точно понравится.

«КрисТина», с 2 декабря

Мистическая драма про двойников в исполнении Юлии Хлыниной.

Девушка Крис плывет по течению. Работает в зоомагазине, хотя мечтала стать ветеринаром. Встречается с душным парнем (Петр Скворцов), которого не любит. Для принятия решений подбрасывает монетку. Но однажды она сталкивается с бывшим возлюбленным, считавшимся погибшим, а рядом с ним видит... себя. Только более успешную, уверенную и счастливую.

Популярная в кино тема эксплуатируется по-разному: иногда двойник – фальшивка, как в «Головокружении» Хичкока, или временный способ разобраться с проблемами, как в сериале «Жизнь с самим собой». В «КрисТине» речь, скорее, про актуальные сегодня самоидентификацию и умение управлять своей жизнью. Специфический почерк у проекта отсутствует, однако Юлия Хлынина «раздваивается» талантливо и непринужденно, а двадцатиминутный формат серий не дает заскучать.

КрисТина 2021 / Россия 16+ драма триллер Моя оценка Хочу посмотреть

«Ваша честь», с 2 декабря

Российская адаптация израильского сериала «Судья», того самого, который лег в основу американской версии с Брайаном Крэнстоном.

Интрига закручивается без промедлений. Юный сын известного своей принципиальностью судьи Романова случайно сбивает мотоциклиста и в панике скрывается с места преступления. Справедливый отец советует ему сдаться. Но узнав, что погибший – сын жестокого уголовника, которого он сам когда-то отправил за решетку, встает на защиту своего отпрыска.

Режиссер Константин Статский ранее поставил российскую адаптацию шведско-датского «Моста», так что у него есть опыт переноса иностранных реалий на родную почву. Причем буквально — действие происходит на побережье Черного моря. Противостояние отцов разыгрывают мастера Олег Меньшиков и Алексей Серебряков, что само по себе любопытное зрелище.

«Садоводы», с 6 декабря

Многообещающая британская криминальная драма про страшные тайны, скрывающиеся за благополучным фасадом.

Сьюзан (Оливия Колман) и Кристофер (Дэвид Тьюлис) — милейшая чета англичан средних лет. Скромные и старомодные, такие не обидят и пташки. На деле же они жестоко расправились с родителями Сьюзан, закопали их на заднем дворе дома и в течение пятнадцати лет делали вид, что старички живы.

«Садоводы» основаны на реальной истории, в финале которой мистер и миссис Эдвардс получили по шестнадцать лет тюремного заключения. В психологию персонажей вникал сценарист Эд Синклер, муж Оливии Колман. Режиссер проекта — Уилл Шарп, поставивший недавние «Кошачьи миры Луиса Уэйна».

Садоводы 2021 / США, Великобритания 16+ драма комедия криминал Моя оценка Хочу посмотреть

«Видеть», с 6 декабря

Увлекательный документальный сериал о магии кино, спродюсированный Дэвидом Финчером.

Шесть коротких (от 17 до 23 минут) видео-эссе посвящены всеобъемлющей любви к кинематографу. В каждом из них исследуются детали кинопроизводства и разбираются великие фильмы. Акцент на таких шедеврах, как «Челюсти», «48 часов», «Лоуренс Аравийский» и «Сочувствие госпоже Месть». Режиссер — давний соратник Финчера Дэвид Прайор. Синефилам рекомендуется.

Видеть 2021 / США документальный Моя оценка Хочу посмотреть

«Добро пожаловать на Землю», с 9 декабря

Красочный документальный проект National Geographic, в котором Уилл Смит со свойственной ему веселостью делает то, что, по его признанию, никогда раньше не делал: взбирается на горы, погружается на дно океана, спускается в пещеры. Ему помогает хорошая компания — известные исследователи, альпинисты, биологи и геологи. Всех героев, включая зрителя, ждут захватывающие дух приключения по исключительным местам планеты, а режиссирует зрелище никто иной как Даррен Аронофски.

«И просто так», с 9 декабря

Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер | Источник: Legion-Media.ru

В режиссерское кресло вернется постановщик «Секса…» Майкл Патрик Кинг. Осторожнее: ожидается мощный взрыв ностальгии.

«Евгенич», с 9 декабря

Музыкальная комедия с неузнаваемым лидером группы «Руки Вверх!» в роли композитора, застрявшего в 1990-х.

Евгенич (Сергей Жуков) в девяностые годы создал несколько суперхитов, но из-за скандала на «Песне года» ушел с радаров. Спустя тридцать лет он выходит из тени и пишет новые песни для Ольги Бузовой, Дани Милохина, Димы Билана, Лолиты Милявской и даже Игоря Акинфеева. Одна серия – один хит. Главный герой живет прошлым: технологические достижения игнорирует, играет только на инструментах из прошлого и грезит о вафельке «Кукуруку».

Евгенич 2021 / Россия 16+ комедия музыкальные Хочу посмотреть

«Солдаут», с 9 декабря

Еще один российский музыкальный сериал, только уже с примесью драмы и с молодой звездой «Вампиров средней полосы» Глебом Калюжным.

Дерзкий рэпер Drumma'K (Калюжный) посылает продюсера и оказывается в сложной ситуации: чтобы обрести финансовую независимость и творческую свободу, ему кровь из носа нужно записать новый крутой альбом. Так срочно, что уже вчера. В этом ему поначалу нехотя, а потом с азартом помогает спившийся рокер (Алексей Шевченков). Несмотря на возрастные и музыкальные противоречия, у творческого дуэта появляются все шансы собрать солдаут, то есть полный зал.

Солдаут 2021 / Россия 16+ драма комедия музыкальные Хочу посмотреть

«Тайны леса», с 10 декабря

Когда в национальном парке пропадает турист, за расследование берется полицейская Кастури (Равина Тандон), давно мечтавшая о значимом деле. Но ей в напарники присылают столичного детектива, который действует непривычными методами. Кастури придется срабатываться с новым коллегой, все глубже проникая в мифологию здешних мест.

Не в последнюю очередь меланхоличный индийский детектив от Netflix стоит смотреть из-за живописных видов: сумрачный лес и заснеженные вершины сняты вполне в духе скандинавского нуара.

Также стартовали новые сезоны сериалов:

«Последний министр», второй сезон, 2 декабря

«В Филадельфии всегда солнечно», 15-й сезон, 2 декабря

«Затерянные в космосе», третий сезон, 2 декабря

«Универ. 10 лет спустя», 6 декабря

«СеняФедя», пятый сезон, 7 декабря