Боярская озвучила Бабу-Ягу в новом мультфильме

Елизавета Боярская

Актриса Елизавета Боярская приняла участие в работе над мультфильмом «Три богатыря и Конь на троне». В продолжении богатырской саги она вновь озвучила Бабу-Ягу.

Боярская рассказала: «Впервые я озвучила эту героиню несколько лет назад в мультфильме "Три богатыря на дальних берегах". <...> Жаль, конечно, не в кино. Но все равно можно сказать, что фактически сбылась моя мечта. Я всегда хотела сыграть Бабу-Ягу, и тут такая прекрасная возможность».

По словам актрисы, ее героиня получилась «абсолютно очаровательной»: «Сказать, что она делает какие-то непоправимые пакости, нельзя. Она все время шалит и строит козни, но в целом это оборачивается какими-то комическими ситуациями. И в итоге она все равно остается с носом».

По сюжету нового мультфильма, конь Юлий попал в переплет, а заодно и Князю «удружил» — они случайно поменялись телами, не без помощи Бабы-Яги. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Долго так продолжаться не может, и, как всегда, за дело берутся три богатыря.