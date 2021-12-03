Ягудин назвал себя трусом после шоу «Звезды в Африке»

Фигурист Алексей Ягудин в интервью для онлайн-шоу «Алена, блин!» объяснил свой уход из проекта «Звезды в Африке» собственной трусостью.

В рамках беседы интервьюер поинтересовалась у ведущего «Ледникового периода», почему он покинул шоу по собственному желанию еще в одном из первых выпусков. В ответ на это Ягудин подчеркнул, что авторы «Звезд в Африке» пообещали ему комфортные условия проживания и заявили, что шоу будет исключительно юмористическим.

«А если я трус?» — задал риторический вопрос Ягудин.

Вспоминая свое первое испытание, на котором ему пришлось стоять в воде в окружении крокодилов и змей, фигурист признался, что уже тогда мечтал об уходе из проекта. «Закончился этот раунд, началось голосование. Думаю — ладно, быстрее бы меня уже выгнали, потому что мне было очень страшно», — вспомнил Ягудин. При этом позже он успешно прошел испытание, в рамках которого ему пришлось съесть язык крокодила.

В заключение фигурист подчеркнул, что нисколько не сожалеет об уходе из проекта, особенно — перед испытанием с тарзанкой.