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3 декабря 2021, новость

Ягудин назвал себя трусом после шоу «Звезды в Африке»

Ягудин подчеркнул, что его не готовили к экстремальным условиям проекта

Фигурист Алексей Ягудин в интервью для онлайн-шоу «Алена, блин!» объяснил свой уход из проекта «Звезды в Африке» собственной трусостью.

В рамках беседы интервьюер поинтересовалась у ведущего «Ледникового периода», почему он покинул шоу по собственному желанию еще в одном из первых выпусков. В ответ на это Ягудин подчеркнул, что авторы «Звезд в Африке» пообещали ему комфортные условия проживания и заявили, что шоу будет исключительно юмористическим.

«А если я трус?» — задал риторический вопрос Ягудин.

Вспоминая свое первое испытание, на котором ему пришлось стоять в воде в окружении крокодилов и змей, фигурист признался, что уже тогда мечтал об уходе из проекта. «Закончился этот раунд, началось голосование. Думаю — ладно, быстрее бы меня уже выгнали, потому что мне было очень страшно», — вспомнил Ягудин. При этом позже он успешно прошел испытание, в рамках которого ему пришлось съесть язык крокодила. 

В заключение фигурист подчеркнул, что нисколько не сожалеет об уходе из проекта, особенно — перед испытанием с тарзанкой.

Стартовавшее в сентябре реалити-шоу «Звезды в Африке» снимали в Южной Африке, на берегу реки Лимпопо. По правилам проекта, в каждом выпуске звезды проходят по два экстремальных испытания, чтобы заработать еду для себя и своей команды.

Среди участников — Айза АнохинаАнна ХилькевичВиктория Боня, Виктория Одинцова, Митя Фомин, Светлана ПермяковаСтанислав ЯрушинАндрей Гайдулян, Вячеслав Малафеев. Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

4.7
Звезды в Африке
2021/Россия16+реалити-шоуразвлекательноеприключенческое
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