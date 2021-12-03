Члены семьи Гуччи готовят судебный иск к авторам «Дома Gucci»

Кадр из фильма «Дом Gucci»

10 наследников и потомков Гуччи сейчас общаются с адвокатами и не исключают, что может быть подан иск против создателей фильма «Дом Gucci» за клевету и неправдивость повествования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление для прессы одной из представительниц семьи — Патриции Гуччи.

В заявлении отмечается, что фильм, несмотря на обещание рассказать настоящую историю, очень далек от правды. По словам Патриции, создатели картины не консультировались с представителями семейства, по итогу «изобразив их невежественными грубиянами и наделив их поведением, которым они никогда не отличались». «Это настоящее оскорбление и с человеческой точки зрения, и с точки зрения уважения марки», — подчеркнула она.

«Еще более постыдно и недопустимо, что в этой истории, которая балансирует на грани парадоксальной, появляется оправдательный мотив для поступков женщины, приговоренной во всех инстанциях за заказное убийство Маурицио Гуччи. Она изображается жертвой, пытавшейся выжить в компании, где преобладали и командовали мужчины», — говорится в заявлении потомков Гуччи.