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3 декабря 2021, новость

Члены семьи Гуччи готовят судебный иск к авторам «Дома Gucci»

В заявлении отмечается, что фильм, несмотря на обещание рассказать настоящую историю, очень далек от правды
Кадр из фильма «Дом Gucci»

10 наследников и потомков Гуччи сейчас общаются с адвокатами и не исключают, что может быть подан иск против создателей фильма «Дом Gucci» за клевету и неправдивость повествования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление для прессы одной из представительниц семьи — Патриции Гуччи.

В заявлении отмечается, что фильм, несмотря на обещание рассказать настоящую историю, очень далек от правды. По словам Патриции, создатели картины не консультировались с представителями семейства, по итогу «изобразив их невежественными грубиянами и наделив их поведением, которым они никогда не отличались». «Это настоящее оскорбление и с человеческой точки зрения, и с точки зрения уважения марки», — подчеркнула она.

«Еще более постыдно и недопустимо, что в этой истории, которая балансирует на грани парадоксальной, появляется оправдательный мотив для поступков женщины, приговоренной во всех инстанциях за заказное убийство Маурицио Гуччи. Она изображается жертвой, пытавшейся выжить в компании, где преобладали и командовали мужчины», — говорится в заявлении потомков Гуччи.

Родственники заверили, что этот аспект сюжета также не отражает истинного положения дел, поскольку в период 1980-х годов руководящие посты в компании занимали женщины. «Члены семьи Гуччи оставляют за собой право прибегнуть к любой инициативе, чтобы защитить доброе имя и память о своих близких», — подытожили они в заявлении.

Картина режиссера Ридли Скотта «Дом Gucci» повествует о смерти Маурицио Гуччи, убийство которого заказала его экс-супруга Патриция Реджани. Мировая премьера «Дома Gucci» состоялась 9 ноября, в России показ фильма стартовал 2 декабря. Певица Леди Гага сыграла в нем роль Патриции Реджани, а Адам Драйвер — Маурицио Гуччи. В картине также снялись Сальма Хайек, Аль Пачино, Джереми Айронс и Джаред Лето.

6.0
Дом Gucci
2021/США18+драматриллербиографиякриминал
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