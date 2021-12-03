Участник «Уральских пельменей» оправдался за несмешные номера

Вячеслав Мясников | Источник: Legion-Media.ru

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников в беседе с «КП-Екатеринбург» объяснил, что шутки на шоу уже не те, потому что комики придумали «все, что можно».

«Вижу, что люди пишут, что сейчас шоу стало не то, несмешные номера. В какой-то степени я с этим согласен, потому что наше шоу только на СТС существует уже больше десяти лет. Вы сами подумайте, как можно десять лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера?» — оправдался Мясников.

По его словам, юмористы придумывают шутки на одни и те же темы не по второму, а уже по десятому кругу. Тем не менее, уточнил Мясников, есть зрители, которые начали следить за творчеством «Уральских пельменей» только сейчас, и им все номера команды кажутся смешными.

Мясников добавил, что они с Андреем Рожковым начали выступать отдельно не из-за ссоры с другими участниками коллектива, а потому что захотели проявить себя на сцене.

«Мы ездим отдельно, чтобы не ездить одним коллективом из двадцати человек, когда у каждого по одной фразе в концерте. И так как у нас с Андреем Рожковым очень много номеров, и они по большей части все смешные, нам хочется гораздо больше проявлять себя на сцене», — резюмировал артист.

«Уральские пельмени» — юмористическая команда из Екатеринбурга. С 2009 года артисты выступают в собственном одноименном шоу на СТС.