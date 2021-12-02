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2 декабря 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Ирина Шейк посетила показ фильма с Брэдли Купером

Модель поддержала бывшего возлюбленного на премьере картины с его участием
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В Нью-Йорке состоялась премьера фильма Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров», главные роли в котором исполнили Брэдли Купер и Руни Мара.

В числе гостей вечера, блиставших на красной дорожке, была замечена Ирина Шейк, бывшая возлюбленная Купера. Она позировала фотографам вместе с коллегой, топ-моделью Стеллой Максвелл.

Также показ посетили Молли Рингуолд, Джина Гершон, Джеффри Тэмбор, Мидори Френсис и многие другие голливудские знаменитости.

«Аллея кошмаров» дель Торо — это ремейк нуарной одноименной картины 1947 года. Главный герой — «ясновидящий», зарабатывающий на наивности публики. Однажды он знакомится с красивой женщиной, которая работает психоаналитиком. Вместе они создают непревзойденный тандем мошенников, однако вскоре удача изменяет им.

В российский прокат фильм «Аллея кошмаров» выйдет 27 января 2022 года.

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