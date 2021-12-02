Ирина Шейк посетила показ фильма с Брэдли Купером

В числе гостей вечера, блиставших на красной дорожке, была замечена Ирина Шейк , бывшая возлюбленная Купера. Она позировала фотографам вместе с коллегой, топ-моделью Стеллой Максвелл.

«Аллея кошмаров» дель Торо — это ремейк нуарной одноименной картины 1947 года. Главный герой — «ясновидящий», зарабатывающий на наивности публики. Однажды он знакомится с красивой женщиной, которая работает психоаналитиком. Вместе они создают непревзойденный тандем мошенников, однако вскоре удача изменяет им.