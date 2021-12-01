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1 декабря 2021, новость

VK Видео эксклюзивно покажет французские мини-сериалы

16 сериалов от французской студии Studio+ будут доступны пользователям сервиса

На видеоплатформе VK Видео появились короткометражные сериалы от Studio+, подразделения кинокомпании StudioCanal, входящего в крупнейший французский медиахолдинг Canal+. Сериалы будут эксклюзивно доступны для зрителей сервиса в течение шести месяцев.

Среди 16 мини-сериалов из Франции уже вышли: драма о фридайвинге и семейных узах «Глубина» с Орнеллой Мути и Катериной Мурино в главных ролях, триллер о взятой в заложницы топ-модели «Мадам Голливуд» и фантастика о подпольных боях «Мертвый угол».

VK Видео — новая видеоплатформа, которая объединила видеоресурсы ВКонтакте и ОК, а также всех продуктов компании VK. Ранее VK Видео обновила раздел «Видео» ВКонтакте и открыла для пользователей социальной сети доступ к широкой библиотеке контента в высоком качестве — до Full HD и 4К.

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