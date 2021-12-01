VK Видео эксклюзивно покажет французские мини-сериалы

На видеоплатформе VK Видео появились короткометражные сериалы от Studio+, подразделения кинокомпании StudioCanal, входящего в крупнейший французский медиахолдинг Canal+. Сериалы будут эксклюзивно доступны для зрителей сервиса в течение шести месяцев.

Среди 16 мини-сериалов из Франции уже вышли: драма о фридайвинге и семейных узах «Глубина» с Орнеллой Мути и Катериной Мурино в главных ролях, триллер о взятой в заложницы топ-модели «Мадам Голливуд» и фантастика о подпольных боях «Мертвый угол».