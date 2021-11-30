Иван Ургант перепел хит Александра Градского

Телеведущий Иван Ургант в своей передаче на «Первом канале» «Вечерний Ургант» не оставил без внимания смерть музыканта Александра Градского. Он подчеркнул, что Градский был не просто коллегой, но и примером для подражания.

«Не стало нашего коллеги, друга, учителя. Мы с группой "Фрукты" решили исполнить нашу любимую композицию из репертуара Александра Борисовича. За качество исполнения мы не переживаем, поскольку знаем, что ему эта версия в любом случае бы не понравилась», — предварил ведущий исполнение «Песни о корабле» из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Несмотря на свою сложность, баллада стала хитом сразу же после выхода на экраны киноленты. Градский также говорил, что обожает эту песню, хотя многим и бывает тяжело понять ее смысл.