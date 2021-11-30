Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
30 ноября 2021, новость

Иван Ургант перепел хит Александра Градского

Таким образом ведущий почтил память артиста в эфире своего шоу

Телеведущий Иван Ургант в своей передаче на «Первом канале» «Вечерний Ургант» не оставил без внимания смерть музыканта Александра Градского. Он подчеркнул, что Градский был не просто коллегой, но и примером для подражания.

«Не стало нашего коллеги, друга, учителя. Мы с группой "Фрукты" решили исполнить нашу любимую композицию из репертуара Александра Борисовича. За качество исполнения мы не переживаем, поскольку знаем, что ему эта версия в любом случае бы не понравилась», — предварил  ведущий исполнение «Песни о корабле» из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Несмотря на свою сложность, баллада стала хитом сразу же после выхода на экраны киноленты. Градский также говорил, что обожает эту песню, хотя многим и бывает тяжело понять ее смысл.

Александр Градский умер в возрасте 72 лет в ночь на 28 ноября. Артист был госпитализирован 26 ноября с подозрением на инсульт. Предположительно, у Градского произошел инфаркт головного мозга. За годы своей творческой деятельности Александр Борисович издал десятки альбомов и стал автором громких хитов.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Свой среди чужих, чужой среди своих
Александр Градский
«Голос не стихнет»: Билан, Пугачева и другие скорбят о Градском
Вечерний Ургант
Иван Ургант
Стало известно о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского
Бузова и Киркоров появятся в продолжении «Елок»
Ургант, Светлаков и Ефремов на съемках новых «Елок»: первые фото
Муцениеце пожаловалась на занижение оценок в телешоу
Студию «Вечернего Урганта» возвели в степи на Байконуре
Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10»
Ивану Урганту вручили орден Звезды Италии
«Елки» возвращаются после двухлетнего перерыва
Названы наставники юбилейного сезона «Голоса»
Названа самая богатая звезда российского шоу-бизнеса
Михеева из «Вечернего Урганта» рассказала, как перенесла ковид
41-летняя Уварова впервые пришла к Урганту и удивила зрителей
Моргенштерн пришел к Урганту и высказался о «Премии Муз-ТВ»
Ургант пошутил о служебном романе во время работы с Познером
Ургант ответил на угрозу Жириновского закрыть его шоу
Ведущий популярного шоу рассказал о попытках подкупить его
Ургант примерил образ Михалкова для возвращения в шоу
Иван Ургант сообщил о заражении коронавирусом
Урганту предложили стать школьным советником-воспитателем
Ургант пошутил о 83-летнем Дроздове, присоединившемся к ТикТоку
«Любимка», Тодоренко и ванна раздора: «Золотой граммофон 2020»
Выведенный из комы Хрусталев рассказал, как оказался в больнице
Юрия Борисова назвали актером года
Уличающая звезд в безграмотности учительница пришла к Урганту
Урганта насмешил рейтинг лучших российских актеров десятилетия
Из «Вечернего Урганта» убрали кинокритика Долина
Учительница русского языка уличила Урганта в неграмотности
Наталия Орейро оформляет российское гражданство
Иван Ургант высказался о травле Регины Тодоренко
Иван Ургант стал гостем «Вечернего Урганта»
Собчак извинилась перед Гафтом за слова гостя своего шоу
Ургант воссоединился с коллегами по «Прожекторперисхилтон»
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой
Иван Ургант будет снимать свое шоу без зрителей
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения»
Ургант сравнил Собчак с коронавирусом
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Назван самый узнаваемый российский телеведущий
Собчак, Ургант, Софья Эрнст: звезды на премьере «Союза спасения»
Познера наградят за мужество и профессионализм
Шпица, Ургант, внук Миронова: звезды на веб-премии
Ургант с женой поддержали Мартиросяна на его стендап-шоу
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере
Лобода, Ревва, Гагарина: все звезды на «Золотом граммофоне 2019»
Ургант снялся в пародии на фильм «Джокер»
Барановская, Кудрявцева, Стриженовы на вручении «вечерней» ТЭФИ 2019
Ургант пошутил над Биланом на «Первом» из-за «пьяного» концерта
Спасший 226 пассажиров пилот сказал, кто должен сыграть его
Новые трейлеры
Книга Бобы Фетта
Тизер (англ.)
Звездный разум
Трейлер
Вокруг света за 80 дней
Тизер (англ.)
Зверопой 2
Дублированный трейлер №3
Ваша честь
Трейлер
1883
Трейлер (англ.)
Изобретая Анну
Тизер (англ.)
Эйфория
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь