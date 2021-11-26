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26 ноября 2021, фоторепортажСъемки

Бузова, Милохин, Лолита на первых кадрах сериала Жукова

Звезды появятся в проекте «Евгенич», придуманном солистом группы «Руки вверх!»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Появились первые фото лидера группы «Руки вверх!» и продюсера Сергея Жукова в его собственном сериале «Евгенич», в котором он исполнил главную роль. На фото Жуков позирует в парике и яркой куртке.

По сюжету, Евгенич — легендарный музыкальный продюсер из 1990-х, написавший множество хитов. Однако после скандала на «Песне года» Евгенич надолго ушел в подполье, чтобы вернуться в 2021 году и написать новые хиты российским звездам.

Жуков объясняет, что придумал сериал несколько лет назад — тогда он хотел сделать интернет-шоу про Евгенича, который заперся в студии и каждый выпуск пишет по одной песне, и при этом использует только инструменты 90-х.

«Так родился "Евгенич" — cериал про подпольного гения, полностью оторванного от жизни, который не знает, что 90-е закончились, появились интернет, Instagram, и жизнь вообще сильно изменилась. Пилот мы сняли полтора года назад, практически на голом энтузиазме», — вспоминает Жуков. Он уточнил, что, хотя его герой и похож на настоящего Жукова, но все-таки не полностью повторяет его биографию.

В сериале сыграли Ольга Бузова, Даня Милохин, Лолита, Дима Билан и другие — для них Евгенич создает хиты. Кроме того, в одном из эпизодов появится Игорь Акинфеев: в образе Боба Марли он споет про футбол.

Мне было безумно приятно, когда сами артисты говорили: «Вау! Я буду это петь на своих концертах», как, например, было с Лолитой или Олей Бузовой. Это здорово!
Сергей Жуков

«Мы уверены, что песню про Акинфеева будут кричать на всех трибунах на его матчах, и это станет вот этой кричалкой фанатов ЦСКА, которая войдет в обиход», — делится артист.

Известно также, что в сериале появится Клава Кока: ранее популярная исполнительница показывала в Instagram селфи с Давой, сделанное на съемках «Евгенича».

Премьера состоится на телеканале «Пятница!» 9 декабря.

Евгенич
2021/Россия16+комедиямузыкальные
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