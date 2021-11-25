Кудрявцева пожаловалась на морально тяжелые съемки в шоу

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева описала работу в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ фразой «морально тяжело». Правду об участии в съемках программы она раскрыла в беседе с Woman's Day.

Кудрявцева заявила, что «Секрет на миллион» — это одно из самых сложных шоу, в которых она снималась за 25 лет на телевидении. По словам ведущей, откровения гостей, которые приходят в студию, чтобы рассказать о своей судьбе, ее ошарашивают.

«Сколько людей мне уже говорили: "Лера, нельзя так близко к сердцу принимать!", — а я все равно принимаю. Морально это тяжело», — призналась она. Кудрявцева назвала себя эмпатом, отметив, что остро проживает все истории героев программы. Она добавила, что из-за этого после каждого выпуска ей нужно время на отдых.