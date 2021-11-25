Новые герои российского кино: Геннадий Вырыпаев

В проекте «Новые герои» Кино Mail.ru рассказывает о ярких и талантливых, неординарных и уже добившихся первого признания представителях российской киноиндустрии. 27-летний Геннадий Вырыпаев , исполнивший главную роль в отгремевшем на «Кинотавре 2021» дебюте Романа Васьянова « Общага », — сын режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева и многообещающий актер молодого поколения.

В видео, созданном Александрой Исаковой из творческого объединения Human Films, Геннадий отвечает на вопросы о выбранной профессии и рассуждает о будущем и настоящем — как своем, так и российского кино.