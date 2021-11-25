Вилкова и Ткаченко играют бывших любовников: первые фото

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По сюжету, геофизик Андрей (Ткаченко) и геолог Вика (Вилкова) были любовниками, но расстались и переживают острое чувство вины: они считают, что из-за их романа умер муж Вики (Васильев) и ушла с маленьким ребенком жена Андрея (Старшенбаум). Когда герои по работе вместе отправляются на место падения метеорита, их чувства вспыхивают вновь. В это время Андрей и Вика попадают во временную аномалию и получают шанс исправить ошибки прошлого.

По словам креативного продюсера сериала Натальи Исаковой, «В раю мест нет» — «это история о чувстве вины, которое не позволяет людям, даже созданным друг для друга, быть вместе, ежедневно отравляя их жизнь».

Эдуард Бордуков рассказывает: «Проект поднимает тему “ошибочного выбора” — что происходит с человеком, когда он понимает, что связал свою жизнь не с тем партнером». Режиссер признается, что «в этой истории больше мелодраматизма, а фантастическая составляющая — это форма, позволяющая ярче раскрыть тему».