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25 ноября 2021, фоторепортажСъемки

Вилкова и Ткаченко играют бывших любовников: первые фото

Актеры исполнили главные роли в фантастической мелодраме о путешествиях во времени
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Екатерина Вилкова и Артем Ткаченко сыграли главные роли в сериале «В раю мест нет». Это фантастическая мелодрама о временной петле, в которую попадают бывшие любовники. Проект снял режиссер Эдуард Бордуков («Коробка», «На острие», «Нефутбол»), сценарий написала Алла Гусева («Условия контракта», «Виктория»). В сериале также снялись Антон Васильев, Анна Старшенбаум, Никита Волков, Юрий Уткин («Гоголь», «Диверсант») и другие.

По сюжету, геофизик Андрей (Ткаченко) и геолог Вика (Вилкова) были любовниками, но расстались и переживают острое чувство вины: они считают, что из-за их романа умер муж Вики (Васильев) и ушла с маленьким ребенком жена Андрея (Старшенбаум). Когда герои по работе вместе отправляются на место падения метеорита, их чувства вспыхивают вновь. В это время Андрей и Вика попадают во временную аномалию и получают шанс исправить ошибки прошлого.

По словам креативного продюсера сериала Натальи Исаковой, «В раю мест нет» — «это история о чувстве вины, которое не позволяет людям, даже созданным друг для друга, быть вместе, ежедневно отравляя их жизнь».

Эдуард Бордуков рассказывает: «Проект поднимает тему “ошибочного выбора” — что происходит с человеком, когда он понимает, что связал свою жизнь не с тем партнером». Режиссер признается, что «в этой истории больше мелодраматизма, а фантастическая составляющая — это форма, позволяющая ярче раскрыть тему».

Премьера мелодрамы «В раю мест нет» состоится в онлайн-кинотеатре KION 15 декабря. Проект можно будет смотреть как сериал из 6 эпизодов по 15 минут или как полнометражный фильм.

В раю мест нет
2021/Россиямелодрамафантастика
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