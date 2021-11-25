Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
25 ноября 2021, новость

Актер из «Гардемаринов» умер в возрасте 65 лет

Владимира Кузнецова называли «королем эпизодов»
Владимир Кузнецов | Источник: PersonaStars

Советский и российский актер Владимир Кузнецов скончался в возрасте 65 лет, об этом говорится на сайте «Кино-театр.ру».

Причина смерти артиста не раскрывается. Кузнецов сыграл в 42 фильмах. В «Двенадцати стульях» Леонида Гайдая и сериале «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой он исполнил эпизодические роли. Артист также появился в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «По законам военного времени» и других.

Зрители помнят его по многочисленным выступлениям на театральной сцене. С 1973 по 1993 год Кузнецов служил в Центре театра и кино под руководством режиссера Никиты Михалкова. Последний раз актер, которого называли «королем эпизодов», снялся в кино в 1999 году.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Двенадцать стульев
Гардемарины, вперед!
Умер снявшийся в «Игре престолов» и «В диких условиях» медведь
Одиноким предоставляется общежитие
Никита Михалков
Умерла Нина Русланова: памяти актрисы
Светлана Дружинина
Леонид Гайдай
Появился первый трейлер нового «Ну, погоди!»
По законам военного времени
Умерла 95-летняя актриса фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова
Башаров высказался о смерти коллеги по «Танцам со звездами»
Стало известно, кто сыграет Чебурашку в новом фильме
Умер 68-летний актер из сериала «След»
Умер создатель «Рабыни Изауры» Жилберту Брага
Друг Светличной прокомментировал информацию о ее исчезновении
Умер актер из сериала «Друзья»
Раненный Болдуином режиссер оказался в критическом состоянии
Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе»
Опубликован первый трейлер перезапуска фильма «Один дома»
85-летний Леонид Куравлев принимает поздравления с юбилеем
Отправляясь в космос, Пересильд и Шипенко послушают «Антошку»
Культовый сериал получит продолжение 11 лет спустя
Умер режиссер «Ноттинг Хилла»
Умер актер из «Секса в большом городе»
Шварценеггер и ДеВито снимутся в «Близнецах» 33 года спустя
Умер звезда «Полицейской академии»
Нежный проходимец, безумный Пьеро: памяти великого Бельмондо
Жигунов рассказал о трудностях на съемках «Моей прекрасной няни»
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Басков стал ведущим легендарного шоу
Экс-солистка группы «Тату» придет в шоу Кудрявцевой
Макконахи довел секретаршу до слез ради роли в фильме
Юрий Стоянов заявил о смерти телевидения
Умерла сыгравшая миссис Хадсон в «Шерлоке» актриса
Умерла актриса из «Великолепного века»
Умерла 93-летняя дочь Альфреда Хичкока
В США умерла последняя звезда Голливуда 30-х годов
Мультсериал «Южный парк» продлили до 2027 года
Старейшая актриса Петербурга умерла на 100-м году жизни
Звезда «Дикого ангела» Джино Рени умер от коронавируса
«А чего я так боюсь смерти?»: памяти Петра Мамонова
Умерла 109-летняя мать Катрин Денев
Бурунов сменил Шнурова в новом сезоне шоу «Форт Боярд»
«Пора уходить»: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца
Умер кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж Пугачевой
Звезда «Клона» попал в больницу в тяжелом состоянии
Умер актер Роберт Дауни-ст.
На 92-м году жизни умер режиссер «Смертельного оружия»
«Российское кино осиротело»: коллеги об уходе Владимира Меньшова
Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»
Асмус показала себя в 16 лет на съемках в массовке
Раскрыты подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Умерла 93-летняя актриса из «Династии» и «Звездного пути»
Набравший лишний вес голливудский актер удивил новой внешностью
Опубликован трейлер обновленного сериала про Чипа и Дейла
В Крыму снесли забор из «Кавказской пленницы»
Новые трейлеры
Зверопой 2
Дублированный трейлер №3
Ваша честь
Трейлер
1883
Трейлер (англ.)
Изобретая Анну
Тизер (англ.)
Эйфория
Тизер (англ.)
DC Лига Суперпитомцы
Дублированный трейлер
Одиннадцать молчаливых мужчин
Тизер-трейлер
Мистер Нокаут
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь