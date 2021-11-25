Актер из «Гардемаринов» умер в возрасте 65 лет

Советский и российский актер Владимир Кузнецов скончался в возрасте 65 лет, об этом говорится на сайте «Кино-театр.ру».

Зрители помнят его по многочисленным выступлениям на театральной сцене. С 1973 по 1993 год Кузнецов служил в Центре театра и кино под руководством режиссера Никиты Михалкова. Последний раз актер, которого называли «королем эпизодов», снялся в кино в 1999 году.