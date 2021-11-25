Бледанс, Тодоренко, Киркоров с детьми на премьере мультфильма

Главная героиня мультфильма «Энканто» — очаровательная 15-летняя девочка Мирабель, которая живет в волшебном доме в живописном местечке в горах и единственная в своей удивительной семье не наделена никаким магическим даром. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.