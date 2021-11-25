Бледанс, Тодоренко, Киркоров с детьми на премьере мультфильма

В Московском концертном зале «Зарядье» состоялась светская премьера юбилейного, 60-го по счету анимационного фильма Disney «Энканто».
Показ торжественно открыл оркестр «Русская филармония», исполнивший попурри из главных музыкальных тем «Энканто». Мультфильм первым зрителям представили директор Disney в России Кахабер Абашидзе и звезды российского озвучания фильма – Регина Тодоренко и Тимур Родригез.
Гостями светской премьеры стали Эвелина Бледанс, Филипп Киркоров, Анна Цуканова-Котт, Влад Топалов, Егор Дружинин, Согдиана, Шура Би-2, Мария Глазкова, Михаил Козырев, Марьяна Ро, Илья Бачурин, Денис Косяков и многие другие.
Главная героиня мультфильма «Энканто» — очаровательная 15-летняя девочка Мирабель, которая живет в волшебном доме в живописном местечке в горах и единственная в своей удивительной семье не наделена никаким магическим даром. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.
Мультфильм «Энканто» в кинотеатрах с 25 ноября 2021 года.