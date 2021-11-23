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23 ноября 2021, новость

Умер снявшийся в «Игре престолов» и «В диких условиях» медведь

Медведь Барт II запомнился зрителям по эпизоду с Джейме Ланнистером и Бриенной Тарт
Барт II в сериале «Игра престолов»

Аляскинский гризли по прозвищу Медведь Барт II, снявшийся в сериале «Игра престолов» и фильме «В диких условиях», умер в возрасте 21 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Барт II скончался в Хибер-Сити, штат Юта. Последний год он испытывал проблемы со здоровьем.

«Он сделал огромнейший вклад в сохранение среды обитания гризли. За два десятилетия, которые он выступал послом земельного фонда Vital Ground, с помощью харизмы Барта нам удалось сохранить сотни тысяч акров земли, на которой обитают его сородичи гризли и другие виды животных», — рассказал исполнительный директор фонда Vital Ground Райан Лати.

Барт и его сестра были найдены в горах в Аляске биологом после того, как их мать убил охотник.

Медведя начали использовать на съемках в кино еще в 2001 году. Он также появился в таких фильмах и сериалах, как «Доктор Дулиттл 2», «C.S.I. Место преступления», «Трое в каноэ», «Клиника», «Мы купили зоопарк», «Пит и его дракон» и «Незаконченная жизнь».

В «Игре престолов» он появился в эпизоде с персонажами Джейме Ланнистером (Николай Костер-Вальдау) и Бриенной Тарт (Гвендолин Кристи).

8.5
Игра престолов
2011/США, Мальта, Великобритания18+драмафэнтезиприключения
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