Умер снявшийся в «Игре престолов» и «В диких условиях» медведь

Барт II в сериале «Игра престолов»

Аляскинский гризли по прозвищу Медведь Барт II, снявшийся в сериале «Игра престолов» и фильме «В диких условиях», умер в возрасте 21 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Барт II скончался в Хибер-Сити, штат Юта. Последний год он испытывал проблемы со здоровьем.

«Он сделал огромнейший вклад в сохранение среды обитания гризли. За два десятилетия, которые он выступал послом земельного фонда Vital Ground, с помощью харизмы Барта нам удалось сохранить сотни тысяч акров земли, на которой обитают его сородичи гризли и другие виды животных», — рассказал исполнительный директор фонда Vital Ground Райан Лати.

Барт и его сестра были найдены в горах в Аляске биологом после того, как их мать убил охотник.