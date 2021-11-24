Моргенштерн с женой, Асмус с сестрой: звезды на премьере шоу

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В одном из московских ресторанов состоялась светская премьера шоу СТС «Русский ниндзя» с ведущими Идой Галич, Василием Артемьевым и Моргенштерном.

Популярный музыкант, для которого работа над проектом стала дебютом в качестве телеведущего, пришел на презентацию в черной балаклаве, обыграв таким образом название шоу. На красной дорожке его поддержала супруга Дилара. А одна из участниц шоу, Карина Асмус, появилась на премьере с сестрой, актрисой Кристиной Асмус.

«Русский ниндзя» — это российская версия шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах. Формат пользуется особой популярностью в США.